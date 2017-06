Pierwszy transfer Wisły Puławy

Sulkowski ma 26 lat i występuje na pozycji lewego obrońcy. Swoją przygodę z piłką zaczynał w ŁKS Łomża. Później był chociażby zawodnikiem Jagielloni Białystok, ale występował jedynie w Młodej Ekstraklasie.

Nie przebił się do składu „Jagi” i próbował szczęścia w niższych ligach. Zakładał już koszulkę: Jezioraka Iława, Resovii, Siarki Tarnobrzeg, a ostatnio Radomiaka, w którym grał od 2015 roku. W minionych rozgrywkach Sulkowski zaliczył 32 występy w II lidze i zdobył w nich dwie bramki.

– Wisła to klub z perspektywami i szansami szybkiego powrotu do 1 ligi, dlatego postanowił się z nim związać, aby pomóc w realizacji tej misji – wyjaśnia krótko Sulkowski cytowany przez klubowy portal Wisły. Do treningów z resztą zespołu zawodnik ma dołączyć w najbliższy poniedziałek.