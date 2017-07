PILNE! Veljko Nikitović prezesem Górnika Łęczna

Artur Kapelko żegna się z funkcją prezesa po ponad ośmiu latach. – Chciałbym podziękować za ponad osiem lat pracy oraz wiele wspaniałych chwil i meczów. Miałem zaszczyt pracować z fantastycznymi ludźmi, piłkarzami i trenerami. Przez trzy lata reprezentowaliśmy region w piłkarskiej ekstraklasie. Niestety w ostatnim sezonie nie udało nam się utrzymać, ale przykład Górnika Zabrze pokazuje, że w sporcie można podnieść się po porażce. Cieszę się, że narastająca strata finansowa została radykalnie zmniejszona. Będę dalej trzymał kciuki za Górnika Łęczna. – mówi ustępujący ze stanowiska Artur Kapelko cytowany przez klubowy portal.

Były już prezes podziękował także osobom, z którymi przez wiele lat przyszło mu współpracować. – Wszystkim osobom związanym z klubem, kibicom, piłkarzom, trenerom, pracownikom i sponsorom, panu wojewodzie lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi oraz panu marszałkowi województwa lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu dziękuję za współpracę. Osobne podziękowania należą się panu Stanisławowi Stachowiczowi i wszystkim poprzednim zarządom i radom nadzorczym. Dzięki nim klub powstał i może reprezentować lubelską piłkę na piłkarskiej mapie Polski. Jestem szczęśliwy, że mogłem pracować w Górniku Łęczna– dodał.

W miejsce Kapelki na najważniejsze stanowisko w klubie powołano Veljko Niitovicia. Serb trafił do Łęcznej wiosną 2001 roku. Od tamtej pory systematycznie budował swoją pozycję w Górniku. Najpierw stał się graczem pierwszego składu, a następnie wieloletnim kapitanem zespołu. Piłkarską karierę zakończył latem 2016 roku pomagając drużynie utrzymać się w Ekstraklasie. Po jej zakończeniu został powołany na członka zarządu. Teraz czekają go kolejne wyzwania – Chcę podziękować Radzie Nadzorczej za zaufanie, którym mnie obdarzono. Po 15 latach gry w Górniku podejmuję się nowej roli, która niesie za sobą dużą odpowiedzialność – mówi nowy sternik łęcznian. – Zrobimy wszystko, żeby klub organizacyjnie i sportowo podniósł się na jeszcze wyższy poziom. Chciałbym żeby w najbliższej przyszłości można było zobaczyć w składzie pierwszej drużyny wychowanków. Jako nowy prezes chcę podziękować panu Arturowi Kapelce za osiem lat spędzonych w klubie, podczas których Górnik wygrywał mecze z najlepszymi w polskiej piłce: Legią, Wisłą, Lechią czy Jagiellonią. Z prezesem Kapelko nie żegnamy się, tylko mówimy do zobaczenia – mówi nowy prezes Górnika.

Łęcznianie przygotowują się do startu w rozgrywkach Nice I ligi. Już w najbliższą środę czeka ich kolejny sparing. Tym razem ich rywalem będzie Radomiak Radom.