PILNE! Zapadła decyzja co do meczu Górnika

Taką decyzję podjął delegat PZPN, który w piątek przed południem wizytował stadion Górnika.

Pierwszy mecz rundy wiosennej będzie bardzo ważnym spotkaniem dla Grzegorza Bonina i spółki. Łęcznianie po rundzie jesiennej znajdują się w strefie spadkowej ze stratą dwóch punktów do miejsca dającego utrzymanie. Kibice w Łęcznej liczą, że ich ulubieńcy pod wodzą trenera Sławomira Nazaruka zaliczą udaną rundę i jak najszybciej zapewnią sobie utrzymanie na zapleczu Lotto Ekstraklasy. Drużyna co prawda nie wyjechała zimą na żaden obóz, ale jak zapewniają zawodnicy nie powinno to mieć wpływu na osiągane wyniki.

Zimą klub zadbał o wzmocnienia zespołu. W poprzedniej rundzie Górnik miał problemy ze zdobywaniem bramek. Dlatego do Łęcznej trafiło trzech napastników - Michał Żebrakowski, Mikołaj Lebedyński i Ukrainiec Jurij Wereszczak. Pozyskano też doświadczonego pomocnika Adriana Łuszkiewicza, a także pochodzących z Lubelszczyzny - obrońcę Marcina Flisa i bramkarza Damiana Podleśnego.

Pierwszy gwizdek na stadionie w Łęcznej w sobotę o godzinie 17.