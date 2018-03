Przegrali z zimą. Mecz Górnika z Chrobrym odwołany

Mecz miał się rozpocząć o godzinie 17 i kibice po raz pierwszy mieli obejrzeć Górnika prowadzonego przez nowego trenera - Bogusława Baniaka. Niestety, w piątek na Lubelszczyźnie doszło do ataku zimy. Opady śniegu były tak intensywne, że następnego dnia nie udało się doprowadzić murawy na stadionie w Łęcznej do tego, aby rozegrać na niej spotkanie. – Decyzję o odwołaniu meczu podjęto już w momencie, gdy obie drużyny, sędziowie i delegat byli na stadionie. Nie było też możliwości rozegrania tego spotkania w niedzielę, o co zabiegał Chrobry – poinformował zespół z Głogowa za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej.

Tym samym mecz Górnika z Chrobrym był jednym z trzech spotkań 22 kolejki, które nie doszły do skutku. Wcześniej odwołane zostały mecze Chojniczanki z GKS Katowice i Rakowa Częstochowa z Odrą Opole. Natomiast w anormalnych warunkach odbyło się piątkowe spotkanie w Legnicy. Tamtejsza Miedź w "meczu na śniegu" pokonała Wigry Suwałki 2:0 i umocniła się na pozycji lidera.

Nowy termin starcia łęcznian z ekipą trenera Grzegorza Nicińskiego zostanie podany niebawem.

W niedzielę swoje spotkanie miały rozegrać także piłkarki Górnika Łęczna. Podopieczne Piotra Mazurkiewicza o godzinie 16 miały zmierzyć się z KKS Zagłębie Sosnowiec. Jednak to spotkanie również zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie.