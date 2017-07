Przemysław Pitry z nowym kontraktem

O tym, że doświadczony bramkarz i obrońca podpiszą nowe umowy mówiło się już od kilku dni. Oficjalnie jednak do parafowania umów doszło w tym tygodniu. – Cieszę się, że zostaję w Górniku na kolejny sezon. Mam już swoje lata i bliżej mi do końca kariery niż dalej. W Łęcznej czuję się bardzo dobrze i będę robił wszystko, żeby klub skorzystał jeszcze z moich umiejętności, a kibice mieli powody do radości – powiedział Sergiusz Prusak za pośrednictwem klubowego portalu. Dla doświadczonego bramkarza będzie to już dziewiąty sezon w Górniku.

Nową umowę podpisał również Dariusz Jarecki. Grający na boku pomocy lub obrony zawodnik w poprzednim sezonie nie należał do ulubieńców trenera Smudy, ale po spadku zdecydował się pozostać w Górniku. – Łęczna jest moim domem. Chcę tutaj zostać, bo wiążę swoją przyszłość z Górnikiem i miastem. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa na boisku – przekonuje zawodnik.

W Górniku zostaje także Przemysław Pitry. Zawodnik, który przez całą swoją karierę grał jako napastnik w ostatnim czasie został przesunięty przez trenera Franciszka Smudę na pozycję stopera. Wiadomo jednak, że od nowego sezonu za wyniki łęcznian w I lidze będzie odpowiadać inny szkoleniowiec i ciekawe, czy Pitry wróci na „szpicę” czy też nadal będzie występować w środku obrony. – Cieszę się, że klub mi zaufał i zostanę w Górniku na kolejny sezon – powiedział Pitry. Były piłkarz m.in. Lecha Poznań w ostatnim czasie leczył kontuzję, ale niebawem wejdzie w trening z pełnym obciążeniem. – Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do pełni sił i będę mógł pomóc drużynie – dodaje.

Nadal nie wiadomo czy w Górniku zostanie Paweł Sasin. Natomiast jedynym nowym zawodnikiem zielono-czarnych pozostaje obrońca Arkadiusz Kasperkiewicz, który przeniósł się do Łęcznej z Olimpii Grudziądz.

Tym samym sytuacja w Łęcznej zaczyna się stopniowo poprawiać. Przypomnijmy, że wcześniej zielono-czarni, z powodu braku aktualnych umów, nie rozegrali sparingu przeciwko Stali Stalowa Wola. Na środę zaplanowany jest natomiast kolejny mecz kontrolny. Tym razem Górnik ma zagrać przeciwko Bruk Bet Termalice Nieciecza, dla której będzie to przedostatni mecz przed startem kolejnego sezonu Lotto Ekstraklasy. Od kilkunastu dni graczem „Słoników” jest Bartosz Śpiączka. 25-letni napastnik w był w poprzednim sezonie najlepszym strzelcem łęcznian i po spadku Górnika do I ligi nie mógł narzekać na brak ofert, a ostatecznie wybrał grę dla ósmej ekipy minionego sezonu.