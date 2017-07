Remis w sparingu Górnika z Radomiakiem

Był to drugi mecz sparingowy, w którym zespół z Łęcznej poprowadził trener Tomasz Kafarski. W składzie Górnika w pierwszej połowie pojawiło się trzech graczy testowanych. Byli to: Robert Pisarczuk (GKS Bełchatów), Rafał Kosznik (Górnik Zabrze) i Łukasz Wiech (Śląsk Wrocław). Kosznik to zawodnik, którego doskonale zna obecny trener Górnika, pochodzi wszak z Kościerzyny, a więc tej samej miejscowości, w jakiej urodził się trener Górnika. Z kolei Wiech jest wychowankiem BKS Lublin i ewentualny angaż w zielono-czarnych barwach byłby dla niego powrotem w rodzinne strony.

Spotkanie nienajlepiej rozpoczęło się dla gospodarzy. Już w drugiej minucie przyjezdni mieli świetną okazję, ale Sergiusza Prusaka uratował słupek. Siedem minut później po rzucie rożnym dla Radomiaka futbolówka ponownie odbiła się od słupka bramki łęcznian. W odpowiedzi w 17 minucie uderzał Grzegorz Bonin, ale minimalnie niecelnie. Jednak w 24 minucie goście wyszli na prowadzenie. Po faulu w polu karnym „jedenastkę” na gola zamienił Maciej Świdzikowski.

Po przerwie na murawie stadionu w Łęcznej zameldowała się zupełnie inna jedenastka. A niej zagrali czterej zawodnicy Akademii Piłki: Karol Turek, Kuba Jaroszyński, Piotr Pacek i Adrian Szczerba. Skład uzupełniło natomiast pięciu graczy testowanych: Michał Suchanek (Chojniczanka), Filip Karbowy (Miedź Legnica), Krzysztof szewczyk (Cracovia), Maciej Rożnowski (Wda Świecie), a także Sebastian Szerszeń (Olimpia Zambrów), a w bramce stanął Dawid Smug. Młodzi zawodnicy grali bardzo ambitnie i w 63 minucie do remisu doprowadził Michał Suchanek. Testowany Pomocnik ładnie zabrał się z piłką przy linii końcowej, a następnie mocnym strzałem w krótki róg pokonał bramkarza rywali. Na nieco ponad kwadrans przed końcem szansę na ponowne objęcie prowadzenia miał II ligowiec. Jednak strzał z rzutu wolnego jednego z graczy Radomiaka okazał się niecelny. W 82 minucie Górnik objął prowadzenie. Po ładnej akcji wrzutkę zespołu z Łęcznej uderzeniem z powietrza wykończył testowany Sebastian Szerszeń. Niestety w 90 minucie po faulu Dawida Smuga goście doprowadzili do remisu bo karnego na gola zamienił Peter Mazan.

Kolejny mecz kontrolny zespół trenera Kafarskiego rozegra już w najbliższą sobotę. Łęcznianie zmierzą się tego dnia w Warce z izraelskim Maccabi Netanya. Po tym spotkaniu Górnik będzie przygotowywać się już do inauguracji w Nice 1 Lidze, gdzie pierwszym rywalem będzie beniaminek, zespół Odry Opole.

Górnik Łęczna – Radomiak Radom 2:2 (0:1)

Bramki: Suchanek (63), Szerszeń (82) – Świdzikowski (25-z karnego), Mazan (90- z karnego)

Górnik: Prusak – Kosznik, Wiech, Kasperkiewicz, Jarecki, Tymiński, Sasin, Pisarczuk, Bonin, Szysz, Pitry.

II połowa: Smug (90 Rojek) – Turek, Kasperkiewicz (65 Wiech), Jaroszyński, Pacek, Szczerba (80 Skałecki), Suchanek, Karbowy, Szewczyk, Rożnowski (74 Krylyuk), Szerszeń