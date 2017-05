Sandecja – Wisła Puławy 0:0. Wylądowali w strefie spadkowej

Gdyby sezon kończył się dzisiaj, to Wisła musiałaby się pogodzić ze spadkiem do II ligi. Duma Powiśla zremisowała w niedzielę na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz 0:0. Niestety, Bytovia Bytów pokonała Stomil Olsztyn 1:0. A to oznacza, że puławianie wylądowali w strefie spadkowej.