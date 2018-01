Sławomir Nazaruk (Górnik Łęczna): Chcemy się utrzymać

Obejmuje Pan Górnika w niełatwym momencie i to nie pierwszy raz. Poprzednie podejście, jeszcze w ekstraklasie, wypadło okazale. Nie boi się pan wyzwania wyciągnięcia drużyny z dna tabeli?

– Zdaję sobie sprawę ze skali odpowiedzialności, która na mnie spoczywa. Wcześniejsza próba była dosyć krótka i trudno opierać się na jakimś huraoptymizmie, bo było to tylko kilka meczów. Mam nadzieję, że wraz ze sztabem szkoleniowym damy radę i staniemy na wysokości zadania.

Jaki jest plan przygotowań Górnika do rundy wiosennej?

– W tym roku będziemy się przygotowywać na własnych obiektach i mam nadzieję, że to wystarczy do dobrego zaprezentowania się w nadchodzącej rundzie.

Wyzwaniem będzie skompletowanie składu, który ma powalczyć o utrzymanie.

– Sytuacja po rundzie jesiennej determinuje to o co walczymy. Chcemy utrzymać I ligę dla Lubelszczyzny i Łęcznej. Mam też nadzieję, że nasza gra będzie na tyle atrakcyjna aby cieszyć naszych kibiców.

Na pierwszych zajęciach pojawiły się jakieś nowe twarze?

– Jest kilku zawodników między innymi Marcin Flis, który podpisał już z nami kontrakt. Jak to w okresie przygotowawczym bywa będziemy testować sporo zawodników.

Jak może pan scharakteryzować tego zawodnika?

– Jest to boczny obrońca lub pomocnik. Chciałbym żeby podniósł rywalizację na pozycjach, na których może występować. W przeszłości był piłkarzem GKS Bełchatów i Piasta Gliwice. Jest to zawodnik silny i szybki mówiąc w żargonie piłkarskim „zadaniowiec”, który sumiennie wykonuje zalecenia. Ma za sobą występy w ekstraklasie. Dlatego wierzymy, że da nam dużo jakości i okaże się dużym wzmocnieniem.

A to, że Flis pochodzi z naszego regionu to atut?

– Na pewno nie jest to sprawa obojętna. Fajnie, że pochodzi z Lubelszczyzny, a co za tym idzie będzie utożsamiać się z drużyną.

Na testach pojawił się Michał Zuber. Jakie są szansę na jego angaż?

– Wszystko zależy od niego i tego jak się zaprezentuje. Michał wraca do Łęcznej po okresie kiedy zmagał się z ciężkimi kontuzjami. Jeżeli będzie w pełni sił, a sportowo będzie prezentował poziom taki jak wtedy, gdy grał w barwach Górnika w I-lidze jako młodzieżowiec to nie widzę przeszkód by dołączył do drużyny.

Jednym z priorytetów jest pozyskanie skutecznego napastnika...

– Sprowadzić takiego piłkarza jest najciężej bo wiele drużyn rywali również szuka takich graczy. Liczymy że uda nam się wzmocnić w ofensywie i pozyskać gracza na którego nas będzie stać.

Co prawda Przemysław Pitry leczy kontuzję, ale niedawno występował jako obrońca. Pan widzi go bardziej w ataku, czy defensywie?

– Przede wszystkim chciałbym widzieć jak najszybciej w pełni sił. Kiedy wróci do zdrowia na pewno bardzo nam pomoże.

W planach macie szereg sparingów. Kiedy odbędzie się pierwszy mecz kontrolny?

– 17 stycznia zmierzymy się w Łęcznej ze Stalą Stalowa Wola