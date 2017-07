Słoweński napastnik dołączył do Wisły Puławy

Mierzący 183 cm wzrostu Słoweniec jest wychowankiem Mariboru. W minionym sezonie reprezentował barwy Drutexu Bytovii Bytów. W poprzednim sezonie na I ligowych boiskach zdobył 3 bramki. W przeszłości napastnik występował też w GKS Bełchatów. - Bardzo chciałem zostać w Polsce i tak się złożyło, że odezwał się do mnie trener Adam Buczek, z którym już wcześniej pracowałem. W Puławach jest bardzo dobre zaplecze, ambicje i szanse na to aby wrócić do I ligi, dlatego postanowiłem dołączyć do zespołu. Mam nadzieję, że swoją grą pomogę Wiśle w realizacji założonych celów - mówi słoweński napastnik.

Ploj już trzeci nowy zawodnik sprowadzony latem do Wisły. Wcześniej kontrakty z klubem z Puławy podpisali: obrońca Bartosz Sulkowski i napastnik Robert Hirsz.