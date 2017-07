Veljko Nikitović (prezes Górnika Łęczna): Nie boję się wyzwań

Nieco ponad rok temu zakończył pan karierę piłkarską. Spodziewał się pan, że w tak krótkim czasie z piłkarza stanie się prezesem klubu?

– Oczywiście, że się nie spodziewałem. Sprawy potoczyły się bardzo szybko. W życiu każdego dzieją się jednak różne rzeczy, nadchodzą nowe wyzwania. I trzeba się z nimi zmierzyć. Jestem świadomy tego, jaki ogrom pracy mnie teraz czeka. Ale nie boję się tego. Nigdy nie bałem się podejmować wyzwań na boisku i teraz będzie tak samo.

A nie był pan zaskoczony wyborem Rady Nadzorczej?

– Przyznam szczerze, że byłem lekko zaskoczony

Nowy prezes ma pewnie w głowie mnóstwo pomysłów. Jakie sprawy są priorytetowe w najbliższym okresie?

– Przede wszystkim już niebawem startuje liga. Chcemy w miarę naszych możliwości uzupełnić kadrę zespołu by być gotowym na I ligowe rozgrywki. Poza tym, mówiłem już o tym kilkukrotnie, chcę rozwinąć Akademię Piłki Górnika. Moim zdaniem powinniśmy powrócić do korzeni i zacząć inwestować w tutejszą młodzież. Obecnie w naszych grupach młodzieżowych trenuje ponad 400 dzieci. I w ich rozwój powinniśmy inwestować. Chcę, aby filozofia klubu opierała się na akademii, niezależnie od tego kto będzie trenerem pierwszego zespołu. Mam też nadzieję, że Tomasz Kafarski będzie nim jak najdłużej.

Jednak nie od razu można oprzeć zespół na młodych zawodnikach....

– Dlatego to będzie stopniowy proces. Na ten moment z pierwszą drużyną trenuje sześciu młodzieżowców. Fajnie by było, żeby wykorzystali szansę i za pewien czas okazali się ważnymi zawodnikami w zespole. W życiu sportowca nadchodzi taki moment, w którym również trzeba sprostać zadaniu i stać się mężczyzną. A co do wychowanków to dobrym przykładem jest Górnik Zabrze. W tamtym sezonie drużyna spadła z ekstraklasy. Przeszła przebudowę, postawiła na swoich zawodników i dziś ponownie znajduje się w Ekstraklasie.

Ale jakieś wzmocnienia z zewnątrz przed pierwszym meczem będą?

– Cały czas nad nimi pracujemy. Na testach jest kilku zawodników. Jednak należy pamiętać o tym w jakiej jesteśmy sytuacji i musimy mierzyć siły na zamiary. Na pewno nie będzie masowego ściągania nowych zawodników do klubu.

W ostatnich dniach na testach przebywało dwóch obrońców: Michał Stasiak i Rafał Kosznik. Jaka jest szansa, że wzmocnią Górnika?

– Pierwszy z zawodników już nas opuścił. Natomiast Kosznik od kilku dni trenuje z zespołem. Trener Kafarski doskonale zna Kosznika, który zresztą był w przeszłości powołany do kadry narodowej. W przypadku, gdy podpisze z nami umowę, od razu o tym poinformujemy.