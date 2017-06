Wisła Puławy ruszyła z treningami. Trzon zespołu zostanie?

Zgodnie z planem piłkarze Wisły Puławy w środę rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Na pierwszych zajęciach pojawiło się 26 zawodników. Zabrakło za to trenera Adama Buczka

Szkoleniowiec Dumy Powiśla zostaje w klubie. Do zespołu powinien dołączyć w najbliższych dniach. Pod jego nieobecność zajęcia poprowadzili Robert Złotnik i Adam Piekutowski. W sztabie nie będzie już pracował za to Ryszard Kłusek. – Chce podziękować zarządowi i wszystkim osobom związanym z Wisłą. Czas spędzony na zapleczu Lotto Ekstraklasy na zawsze zostanie w mojej pamięci. Podziękowania należą się również zawodnikom. Życzę szybkiego powrotu do pierwszej ligi – mówi trener Kłusek cytowany przez klubowy portal.

Wraz z drużyną ćwiczyli piłkarze wracający z wypożyczeń: Sebastian Wrzesiński, Szymon Wiejak, Karol Kalita, Mateusz Olszak, Paweł Staszczak, czy Maksymilian Żuber. Oczywiście, nie dla wszystkich znajdzie się miejsce w kadrze na kolejne rozgrywki. W gronie ćwiczących graczy można było dojrzeć też nową twarz. To Sebastian Murawski. Obrońca Pogoni Szczecin, który ostatni sezon spędził najpierw w Chrobrym Głogów, a następnie w Rozwoju Katowice. Na boiskach Nice 1. ligi rozegrał sześć spotkań (bez gola), a na drugim froncie na wiosnę uzbierał 14 występów i strzelił dwie bramki. Zawodnik ma 23 lata, a do tej pory pojawił się też osiem razy na boisku w barwach Pogoni na szczeblu ekstraklasy.

W ostatnich dniach nowe umowy podpisali również: Nazar Penkowec, Tomasz Sedlewski i Piotr Darmochwał. Ważne kontrakty mają za to: Iwan Litwiniuk, Arkadiusz Maksymiuk, Dawid Pożak, Adrian Popiołek, Jakub Poznański oraz Konrad Szczota. Kibiców interesuje, czy z klubu odejdzie najlepszy strzelec Sylwester Patejuk. „Patej” także w środę zameldował się na pierwszym treningu i jest szansa, że w lecie nie zmieni klubu. Podobnie wygląda sytuacja Jakuba Smektały. Wychodzi, więc na to, że wielu czołowych zawodników uda się zatrzymać w Puławach. W tej sytuacji szybki powrót na zaplecze Lotto Ekstraklasy będzie całkiem realnym celem.

Z Dumą Powiśla do tej pory pożegnali się: Andrzej Witan, Adam Patora, Toni Kolhemainen, Łukasz Turzyniecki oraz Klimas Gusocenko. Najprawdopodobniej w rubryce ubyli trzeba będzie jeszcze wpisać Fabiana Hiszpańskiego, a być może także Konrada Nowaka. Ten ostatni we wtorek miał rozmawiać z działaczami Wisły, ale w środę nie pojawił się na treningu. Sam zawodnik przyznał też, że ma ciekawą ofertę z I ligi.