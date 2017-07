Wisła Puławy zremisowała w sparingu z Radomiakiem

Jedyną bramkę Duma Powiśla zdobyła po stałym fragmencie gry. Po raz kolejny potwierdziło się, że piłka szuka w polu karnym Jakuba Poznańskiego. Stoper Wisły nie miał problemów, żeby głową umieścić piłkę w siatce. Tuż po przerwie Radomiak wyrównał w bardzo podobnej sytuacji, bo także po centrze i celnej główce Nazara Penkowca pokonał jeden z testowanych zawodników. Poza tym puławianie nie mieli zbyt wielu klarownych okazji. Rywale mogli wyjść nawet na prowadzenie, ale zmarnowali rzut karny.

– Mieliśmy różne momenty w tym spotkaniu – wyjaśnia Arkadiusz Maksymiuk, pomocnik Dumy Powiśla. – Wiadomo, że w tym okresie przygotowań ćwiczymy ciężko i trudno jest o spektakularną grę. Można jednak powiedzieć, że cały czas idziemy do przodu – zapewnia Maksymiuk. I dodaje, że piłkarze zdążą się zregenerować do soboty, kiedy zmierzą się w meczu rundy wstępnej Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. – Nie będzie z tym problemu. Mamy jeszcze całe dwa dni, żeby trochę odpocząć. Klub zapewnił nam bardzo dobre warunki i na pewno na sobotę będziemy w stu procentach gotowi – przekonuje gracz Wisły.

W ekipie Adama Buczka zagrał już Piotr Żemło, który we wtorek został ponownie wypożyczony z Wisły Kraków. W Puławach spędzi jeszcze jeden sezon. – Moja decyzja aby ponownie dołączyć do Wisły wynika z tego, że jest jasno określony cel. Grałem w tym klubie w poprzednich rozgrywkach i spadłem z nim do II ligi. Teraz chciałbym szybko wrócić na zaplecze ekstraklasy – mówi Piotr Żemło na klubowym portalu Dumy Powiśla. Poza tym w zespole nie było już nowych, testowanych piłkarzy.

Radomiak Radom – Wisła Puławy 1:1 (0:1)

Bramki: zawodnik testowany (50) – Poznański (18).

Radomiak, I połowa: Gostomski – Jakubik, Klabník, Świdzikowski, zawodnik testowany, Mazan, Colina, Bemba, Filipowicz, Brągiel, Cupriak. II połowa: Adamczyk – Stróżka, Grudniewski, Zakrzewski, zawodnik testowany (65 Jakubik), zawodnik testowany, Winsztal, Cupriak (65 Mazan), Stanisławski i dwóch testowanych zawodników.

Wisła: Madejski (46 Penkowec) – Sedlewski (46 Kusal), Poznański (46 Murawski), Żemło, Sulkowski (46 Łitwiniuk), Smektała (46 Pożak), Maksymiuk (46 Szczotka), Popiołek (46 Głaz), Meschia (46 Dudkowski), Patejuk (46 Darmochwał), Ploj (46 Hirsz).