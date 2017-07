Wisła wysoko wygrywa w sparingu z Avią

Piłkarze II ligowej Wisły Puławy nie próżnują. Po wygranej w rundzie wstępnej Pucharu Polski przeciwko Rakowowi Częstochowa, zespół przygotowuje się do kolejnego starcia – tym razem z grającą w Nice I lidze Pogonią Siedlce. W środę zespół trenera Adama Buczka sparował z Avią Świdnik i zwyciężył 3:0

Spotkanie przebiegało pod zdecydowane dyktando drużyny z Puław. Na skrzydłach zagrali Piotr Darmochwał i Bartosz Sulkowski, a w środku pola Robert Hirsz i Irakli Meschia. I w 20 minucie wynik meczu otworzył urodzony w Gruzji, ale mający także ukraiński paszport Meschia. To pierwsza bramka nowego zawodnika w barwach Wisły, do której 24-latek przeniósł się latem z Chojniczanki Chojnice. W pierwszej połowie dobrą okazję na zdobycie gola miał jeszcze Darmochwał, ale piłka po jego strzale uderzyła w poprzeczkę i do przerwy Wisła prowadziła 1:0.

W drugiej połowie trener Buczek wymienił kilku zawodników, ale obraz gry się nie zmienił i nadal na boisku dominowali puławianie. W 54 minucie na listę strzelców wpisał się Piotr Darmochwał. Piłkarze ze Świdnika nie stwarzali zbyt wielu groźnych sytuacji ale pod koniec meczu zdecydowali się zaatakować i stojący w bramce Sebastian Madejski miał trochę pracy. Na kwadrans przed końcem spotkania wynik na 3:0 dla „Dumy Powiśla” ustalił Dawid Brzeski. Tym samym puławianie mogą podchodzić w dobrych nastrojach do starcia I rundy Pucharu Polski. Poprzeczka będzie zawieszona jednak wysoko, bo na ich drodze stanie I-ligowa Pogoń Siedlce.

Kolejną grę kontrolną mają za to w planach piłkarze trenera Ziarkowskiego. W sobotę o godzinie 11 Avia zmierzy się na wyjeździe z Orlętami Radzyń Podlaski.

Wisła Puławy – Avia Świdnik 3:0 (1:0)

Bramki: Meschia (20), Darmochwał (54), Brzeski (75)

Wisła: Madejski – Kusal, Poznański, Murawski, Sulkowski, Głaz, Popiołek, Meschia, Pożak, Darmochwał, Hirsz.

II połowa: Madejski, Kusal (60 zawodnik testowany), Murawski (60 Dudkowski), Litviniuk, Sedlewski, Popiołek, Szymankiewicz, Szczotka, Darmochwał (60 Brzeski), Pożak (60 Skrzypek), Ploj

Avia: Zolech – Wrzesiński, Szymala, Mazurek, Barański, Mroczek, Orzędowski, Młynarski, Kaganek, Kaznokha, Olszak oraz Kazubski, Wołos, Staszczak, Piekarski, Skowroński, Białek, Ł. Strug, Osiak