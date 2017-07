Wychowankowie Górnika z profesjonalnymi kontraktami

Do pierwszej drużyny Górnika Łęczna dołączyło sześciu wychowanków z tamtejszej Akademii Piłki. Są to: Jakub Jaroszyński, Przemysław Skałecki, Adrian Szczerba, Karol Turek, Piotr Pacek i Patryk Rojek

O tym, że przed startem Nice I Ligi zespół zostanie wzmocniony graczami z grup młodzieżowych mówiło się już od jakiegoś czasu. Gdy prezesem Górnika został Veljko Nikitović, od razu zaznaczył, że klub przestanie stawiać na obcokrajowców, a ich miejsce zajmie zdolna młodzież. – Podpisaliśmy umowy z najzdolniejszymi juniorami. To kolejny krok ku wzmacnianiu naszego klubowego DNA. Cieszymy się, że mamy takie możliwości. Teraz piłka jest po stronie młodzieży. Tylko ciężką pracą będą mogli przekonać do siebie trenera Kafarskiego – powiedział prezes Górnika cytowany przez klubowy portal.

– To jasny sygnał dla ich młodszych kolegów z drużyn młodzieżowych. Drzwi do pierwszej drużyny są w ich zasięgu. Muszą ciężko pracować i być gotowym na pojawiające się okazje. Za całą szóstkę trzymamy kciuki i życzymy powodzenia oraz debiutu w pierwszym zespole – dodał Sebastian Buczak, członek zarządu Górnika.

Teraz przed młodymi zawodnikami okres ciężkiej pracy. W szybkim tempie będą oni musieli dostosować się do realiów panujących w seniorskiej piłce. Spore nadzieje z wychowankami wiąże trener zespołu Tomasz Kafarski. – Filozofia klubu zakłada połączenie doświadczonych piłkarzy z młodymi zawodnikami. Każdy z nich ma swoje walory i atuty i może być pełnowartościową postacią pierwszej drużyny. Jednak pod warunkiem, że nie zabraknie im cierpliwości i koncentracji na pracy. Widzę w ich oczach dużą pasję i podekscytowanie. Jeżeli będą to utrzymywać to na pewno w przyszłości o nich usłyszymy – przewiduje trener łęcznian.

Nowi zawodnicy nie kryją radości z faktu podpisania umów i zapowiedzieli, że będą robić wszystko, żeby się rozwijać i pewnego dnia zadebiutować w pierwszej drużynie.

Nowi gracze Górnika:

Patryk Rojek 188/79 ur. 18.04.1999 – bramkarz

Jakub Jaroszyński 194/80 ur. 22.01.2000 – obrońca

Karol Turek 185/71 ur. /80 ur. 22.01.2000 – obrońca

Piotr Pacek 176/68 ur. 1.06.1998 – pomocnik

Adrian Szczerba 186/73 ur. 21.04.1999 – pomocnik

Przemysław Skałecki 180/75 ur. 7.07.2000 – obrońca/pomocnik