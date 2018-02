Koniec eksperymentów w Puławach po nieplanowanym sparingu

Pierwszego gola zdobyli goście. Piotr Prędota dostał świetne dośrodkowanie w pole karne i bez problemów przyłożył głowę do piłki i zrobiło się 0:1. Obrońcy Wisły w tej sytuacji wyraźnie się nie popisali. Gospodarze nie czekali jednak długo z wyrównaniem. Już w 12 minucie trzecią bramkę w trzecim kolejnym meczu kontrolnym zdobył Alen Ploj. Słoweniec dobrze ustawił się na długim słupku i także zamknął akcję celną główką.

Do przerwy nic się już nie zmieniło. A w drugiej odsłonie znowu szybko postrzelały. Tym razem w 53 minucie to Duma Powiśla objęła prowadzenie. Dobry pressing piłkarzy Bohdana Bławackiego spowodował, że Kacper Szymankiewicz znalazł się w sytuacji sam na sam. Mimo ostrego kąta pomocnik miejscowych uderzył do siatki idealnie, po długim rogu. Nie minęło 180 sekund, a znowu mieliśmy remis. Tym razem piłkę na linii pola karnego dostał Mateusz Wołos. Nie namyślając się długo gracz Avii huknął do siatki, ale znowu przy biernej postawie obrony Wisły.

– To co niezaplanowane z reguły nie wygląda dobrze i w przypadku tego meczu tak chyba było. Dostałem jednak kolejne informacje dotyczące zawodników, szczególnie młodzieżowców. Byli dość mocno zmęczeni. Czy jestem zadowolony? Zadowolony jestem jak wygrywamy. W takiej sytuacji trudno by tak było. Kończymy już jednak z eksperymentami – ocenia trener Bławacki. W jego zespole zabrakło Arkadiusza Maksymiuka i Konrada Szczotki. Obaj są chorzy.

POŻEGNANIE Z POMOCNIKIEM

Sebastian Głaz na początku przygotowań dostał od szkoleniowca Dumy Powiśla wolną rękę w poszukiwaniu klubu. W środę 26-letni pomocnik za porozumieniem stron rozwiązał jednak swoją umowę z Wisłą. Do Puław trafił w 2015 roku. W tym czasie zdążył rozegrać 55 meczów ligowych w I i II lidze. Zdobył w nich sześć goli. Dołożył też pięć występów w Pucharze Polski (jedna bramka).

Wisła Puławy – Avia Świdnik 2:2 (1:1)

Bramki: Ploj (12), Szymankiewicz (53) – Prędota (3), Wołos (56).

Wisła: Madejski (30 Zolech, 60 zawodnik testowany) – Kusal (46 Pielach), Sulkowski (46 Poznański), Murawski (46 Żemło), Popiołek (46 Kobiałka), Litwiniuk (46 Szymankiewicz), Zmorzyński (46 Chudyba), Zulciak (46 Hirsz), Meskhia (46 Patejuk), Sedlewski (46 Smektała), Ploj (46 Żelisko, 65 Brzeski).

Avia: Piotrowski (46 Wójcicki) – Kazubski (46 Wrzesiński), Kołodziej (76 Wójcik), Szymala (46 Jarzynka), Barański (46 Starok), zawodnik testowany I (65 Barański), Czułowski (46 Orzędowski), Mroczek (46 zawodnik testowany II, 77 Mroczek), Nowak (46 zawodnik testowany III), Prędota (46 Wołos), Białek (46 Maluga).