Nowy bramkarz Wisły Puławy, kontuzjowani niedługo wrócą

W środę, w ostatnim dniu okienka transferowego Duma Powiśla dokonała trzeciego, zimowego transferu. Do zespołu dołączył 19-letni bramkarz Tomasz Pawlikowski, który był sprawdzany od kilku tygodni. Wcześniej młody golkiper grał dla SMS Kraków, Unii Sędziszów oraz MKS Ciechanów. W Puławach będzie walczył o miejsce na ławce rezerwowych z Jakubem Zolechem. Pewny plac między słupkami ma Sebastian Madejski.

Mamy też dobre wieści odnośnie kontuzjowanych zawodników Wisły. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu do treningów będą mogli wrócić: Niklas Zulciak i Sebastian Murawski. Obaj narzekali na kontuzje kolan, ale okazało się, że to nic poważnego. – Niklas powinien dołączyć do zespołu w poniedziałek. Jeżeli chodzi o Sebastiana, to rezonans nie wykazał nic niepokojącego. Czeka go jeszcze jedna wizyta kontrolna u lekarza. Czekamy jeszcze na zielone światło, ale najprawdopodobniej on będzie mógł pojawić się na zajęciach we wtorek – wyjaśnia Marcin Popławski, asystent trenera Bławackiego.

Skoro mecz z Legionovią nie dojdzie do skutku, to w kolejnym, zaplanowanym na 10 marca (godz. 15) spotkaniu puławianie mają zmierzyć się z ROW 1964 Rybnik. Trudno jednak powiedzieć, czy boisko będzie nadawało się do gry.