Szlachetna paczka od Wisly Puławy

Już po raz czwarty piłkarze Wisły Puławy przyłączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”. Tym razem zawodnicy robili zakupy dla 5-osobowej rodziny z Puław

Piłkarze Dumy Powiśla już na dobre zaangażowali się w pomoc dla potrzebujących. Można śmiało powiedzieć, że to już mała klubowa tradycja, że zawodnicy nie odmawiają udziału w akcji „Szlachetna Paczka”. Jak podkreślają dla nich to sama przyjemność.

– Na dobrą sprawę akcję można określić jednym krótkim stwierdzeniem, że to coś wspaniałego. Dajemy ludziom coś od siebie i w tym wyjątkowym okresie możemy tym wywołać uśmiech na ich twarzach i radość w sercu. Czego chcieć więcej w takiej sytuacji – mówi Mateusz Pielach, kapitan drużyny z poprzedniego sezonu.

Radości z współpracy z puławskim klubem, nie kryją również puławscy wolontariusze „Szlachetnej Paczki”. – Świetne jest to, że już po raz kolejny możemy liczyć na Wisłę Puławy. Współpraca układa się bardzo dobrze i wiemy już od dawna, że nie musimy ich pytać, czy wezmą udział w kolejnej edycji, bo i dla nich, i dla nas jest to oczywiste. Przyzwyczaili nas już do tego, że można wspólnie robić coś dobrego i myślę, że są świetnym przykładem dla innych – wyjaśnia Karolina Brewczuk lider rejonu Puławy i okolice.

W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki Dumę Powiśla reprezentowało siedmiu zawodników. Oprócz Pielacha w pomoc potrzebującym włączyli się również: Sylwester Patejuk, Tomasz Sedlewski, Iwan Litiwniuk, Konrad Szczotka i Jakub Poznański.