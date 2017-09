Wisła Puławy kontra Gryf Wejherowo

Ostatnio głównymi postaciami Dumy Powiśla są przede wszystkim Jakub Smektała i Alen Ploj. Obaj mają bardzo duży wpływ na grę ofensywną zespołu trenera Wieczorka. Słoweniec w pierwszych czterech kolejkach nowego sezonu nie potrafił wpisać się na listę strzelców. Przełamał się w starciu z Gwardią Koszalin (3:0), a za ciosem poszedł w kolejnym meczu przeciwko MKS Kluczbork, kiedy w ostatnich minutach jego trafienie dało Wiśle remis 1:1.

– Jestem zadowolony z postawy piłkarzy. Mamy jednak bardzo dużo do zrobienia w kwestii jakości – mówił po spotkaniu w Kluczborku trener Wieczorek. – Gdybyśmy policzyli możliwości do zdobycia bramki, kiedy przeciwnik w drugiej połowie cofnął się głęboko, to mieliśmy ich przynajmniej kilka. Było sporo możliwości, żeby zakończyć akcje prostopadłym podaniem, czy strzałem. To jest duży minus mojego zespołu. Pokazaliśmy jednak charakter i bramka w doliczonym czasie gry powinna dać nam pozytywny impuls na kolejne spotkania – dodaje szkoleniowiec ekipy z Puław.

Gryf zajmuje obecnie 13 lokatę z dorobkiem pięciu punktów. Przed tygodniem piłkarze Piotra Rzepki przegrali z liderem – Wartą 0:1, ale wcześniej potrafili wygrać w Elblągu z silną Olimpią 3:1, czy zremisować u siebie z ŁKS Łódź. Puławianie będą musieli mieć się na baczności, bo rywale na pewno potrafią być groźni.

W czwartek z resztą zespołu trenował już najnowszy nabytek – Niklas Zulciak. 23-latek jest wychowankiem FSV Frankfurt 1899. W 2013 roku przeniósł się do Lecha Poznań. Zagrał w barwach „Kolejorza” dwa razy w ekstraklasie ale ostatnio występował tylko w rezerwach. W III lidze w 23 meczach zdobył jednak aż 16 goli. – Spodobała mi się oferta Wisły i jasno określone cele. Myślę, że to dobry zespół z wartościowymi zawodnikami. Ja na pewno będę chciał wykorzystać dotychczasowe doświadczenie i umiejętności aby pomóc drużynie – wyjaśnia Zulciak.