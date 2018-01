Wisła Puławy wraca do treningów. Czterech odejdzie?

Sylwester Patejuk i jego koledzy w środę wracają do treningów (fot. KS WISŁA PUŁAWY)

W środę ruszają przygotowania do rundy wiosennej Wisły Puławy. Trener Bohdan Bławacki zaplanował pierwszy trening na godz. 16. Dzisiaj poznamy też nazwiska zawodników, którzy będą musieli pożegnać się z zespołem

Wiadomo, że na pierwszym treningu zamelduje się Piotr Zmorzyński, którego Duma Powiśla pozyskała z Orląt Spomlek. – Spędziłem w klubie z Radzynia Podlaskiego 10 lat, dlatego nie było łatwo żegnać się z kolegami. Chciałem jednak zrobić krok do przodu i spróbować zaistnieć w II lidze. Wisła to klub świetnie poukładany i stabilny pod każdym względem. Można koncentrować się wyłącznie na grze – mówi popularny „Bulwa”, który w tym sezonie w barwach biało-zielonych zaliczył 17 występów i zdobył dwie bramki.

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce drugim transferem Wisły będzie Michał Kobiałka. 22-letni pomocnik Chełmianki ma za sobą bardzo udaną rundę. Podobnie, jak Zmorzyński po ostatnim meczu ligowym dostał zaproszenie na treningi w Puławach. I szybko wpadł w oko trenerowi Bławackiemu. W grudniu oba kluby nie doszły do porozumienia, ale wygląda na to, że impas w negocjacjach został przełamany i piłkarz również będzie w środę na zajęciach.

Czy działacze spodziewają się dzisiaj kolejnych nowych zawodników? – Wszystko wskazuje na to, że będzie z nami ćwiczył jeszcze jeden gracz, którego będziemy testować – wyjaśnia Kamil Dylda, dyrektor sportowy Dumy Powiśla. A kto pożegna się z drużyną? – Rozmowy z piłkarzami cały czas trwają i wszystko wkrótce się wyjaśni. Na razie nie chcemy jednak zdradzać żadnych szczegółów. Mogę jedynie powiedzieć, że nawet czterech zawodników może dostać wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów – dodaje dyrektor klubu z Puław.

Na razie nie ma też tematu wypożyczenia żadnego z młodych graczy. – Wszystko zależy od trenera. Szkoleniowiec najpierw chce się jednak wszystkim dokładnie przyjrzeć. Nie ma się co śpieszyć z decyzjami na ten temat – wyjaśnia Dylda.

Według plotek na wiosnę koszulki Dumy Powiśla nie założy już chociażby Piotr Darmochwał. 26-latek na pierwszoligowych boiskach zdobył tylko jednego gola w 23 meczach. W rundzie jesiennej obecnych rozgrywek zaliczył 13 występów, ale tylko cztery razy wychodził w podstawowym składzie swojej drużyny. Znowu zapisał też na swoim koncie jedno trafienie – z rzutu karnego w spotkaniu z GKS Jastrzębie.

Piłkarze trenera Bławackiego pierwszy mecz kontrolny rozegrają 24 stycznia. Ich rywalem będą radzyńskie Orlęta. W sumie Mateusz Pielach i spółka mają zaplanowanych aż dziewięć sparingów. Dwa razy zmierzą się też z Pogonią Siedlce (27 stycznia i 14 lutego), a na koniec przygotowań przeciwnikiem będzie Avia Świdnik (24 lutego). II liga ma ruszyć w weekend 3-4 marca.