Akcja Motoru #1950karnetów. Do wygrania... mecz z piłkarzami

Motor rozpoczął akcję promocyjną #1950karnetów. Działacze klubu z Lublina chcą w ten sposób zachęcić kibiców do zakupu karnetów na nowy sezon. Co żółto-biało-niebiescy dają w zamian? Całkiem sporo. Jeżeli przynajmniej 1950 sympatyków klubu zaopatrzy się w karnety, to zostanie zorganizowany mecz pomiędzy kibicami, a piłkarzami pierwszej drużyny