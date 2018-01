Avia lepsza od Granitu Bychawa, Prędota coraz bliżej transferu

Pierwszą bramkę szybko zdobył Wojciech Białek. Po przerwie na listę strzelców wpisał się z kolei Adam Nowak. Trener Dominik Bednarczyk był zadowolony z postawy drużyny, chociaż nie wyciągał z tego spotkania zbyt daleko idących wniosków.

– To była bardziej jednostka treningowa. Cieszę się, że mogliśmy zagrać z rywalem, a nie między sobą. Podziękowania należą się Granitowi, że zgodzili się na ten mecz. A wrażenia są, jak najbardziej pozytywne. Pewne rzeczy widziałem już podczas naszej wewnętrznej gierki, a teraz sporo z nich się potwierdziło – mówi szkoleniowiec żółto-niebieskich, który zgodnie z zapowiedziami miał do dyspozycji kilku nowych graczy. W zespole gospodarzy wystąpili: Piotr Prędota, Damian Szpak, a także Patryk Boksiński z czwartoligowego zespołu ŁKS Łagów. Ten ostatni to 20-letni pomocnik, który ma za sobą występy w juniorach Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Na wiosnę poprzednich rozgrywek zaliczył za to osiem gier w trzecioligowym Spartakusie Daleszyce.

– Piotrek najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu podpisze z nami kontrakt. Jeżeli chodzi o Damiana, to jak już mówiłem mamy umowę i sam musi zdecydować, czy chce się u nas odbudować, czy jednak poszuka klubu w wyższej lidze. Patryk Boksiński? Widziałem go w kilku meczach. W sobotę też pokazał się z dobrej strony, ale chciałbym go jeszcze sprawdzić na tle bardziej wymagającego rywala – wyjaśnia trener Bednarczyk. Przyznaje też, że kolejni nowi gracze mogą się pojawić wkrótce na testach. – Mam jeszcze kilku kandydatów, ale czy zdecydują się do nas przyjechać? To się jeszcze okaże – mówi szkoleniowiec, który pochwalił też jednego z młodych graczy drugiej drużyny. – Pozytywnie zaskoczył mnie Dawid Wójcik. To chłopak z 2000 rocznika. Dostał 20 minut gry i dobrze je wykorzystał, oby tak dalej.

Po raz trzeci koszulki Avii nie założy za to Jarosław Milcz, który zakończył testy w drużynie ze Świdnika i wraca do Lublinianki. W następną sobotę żółto-niebiescy będą mieli okazję sprawdzić się na tle pierwszoligowego Górnika Łęczna. Mecz kontrolny zostanie rozegrany w Świdniku.

Avia Świdnik – Granit Bychawa 2:0 (1:0)

Bramki: Białek (3), Nowak (70).

Avia: Piotrowski (46 Wójciki) – Szymala (46 Wrzesiński), Jarzynka (46 Kazubski), Kołodziej (46 Radziewicz) – Boksiński (46 Maluga), Orzędowski (46 Różycki, 70 Wójcik), Czułowski (46 Milcz), Mroczek (46 Starok), Barański (46 Nowak) – Białek (46 Wołos), Prędota (46 Szpak).