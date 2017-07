Chełmianka ograła Rozwój Katowice i gra dalej w Pucharze Polski!

Przyjezdni dotarli do Chełma w mocno odmłodzonym składzie. W podstawowej jedenastce znalazło się wielu nastolatków, a najstarszy w ich szeregach był zaledwie 23-letni Bartosz Jaroszek. Jedyna bramka padła w 13 minucie. Po akcji Michała Maliszewskiego do siatki trafił Przemysław Banaszak. 20-latek „wjeżdżał” w pole karne rywali z narożnika i chociaż bramkarz rywali dobrze skracał kąt, to Banaszka wyczekał golkipera przeciwnika i uderzył do siatki po zmieni.

W trakcie zawodów więcej dogodnych sytuacji mieli piłkarze Chełmianki. Rozwój był groźny przede wszystkim po stałych fragmentach gry. Miejscowi mogli jednak wcześniej zapewnić sobie wygraną. Po świetnym dośrodkowaniu Huberta Kotowicza niewiele do szczęścia zabrakło Mateuszowi Kompanickiemu. Po przerwie na 2:0 mógł trafić Aleksiej Pritulak. Zamiast do siatki przymierzył jednak po sytuacyjnym strzale w poprzeczkę. W końcówce goście nie mogli już na poważnie zagrozić bramce Damiana Drzewieckiego i drużyna trenera Bożyka bez większych problemów dowiozła korzystny rezultat do końcowego gwizdka.

– Na pewno bardzo się cieszymy z tego wyniku – mówi szkoleniowiec Chełmianki. – Jak na tydzień przygotowań naprawdę sporo elementów zarówno w ataku, jak i obronie funkcjonowało u nas całkiem nieźle – dodaje trener Bożyk. Za tydzień na stadionie w Chełmie pojawi się Zagłębie Sosnowiec, które długo walczyło w poprzednim sezonie o awans do ekstraklas. – To będzie bardzo fajny sprawdzian dla chłopaków. Liczymy oczywiście na wsparcie naszych kibiców i kto wie, może znowu uda nam się sprawić niespodziankę? – zastanawia się trener Bożyk.

Chełmianka Chełm – Rozwój Katowice 1:0 (1:0)

Bramka: Banaszak (13).

Chełmianka: Drzewiecki – Wołos, J. Niewęgłowski, Maliszewski, Kwiatkowski, Kotowicz (63 D. Niewęgłowski), Kobiałka (67 Jabkowski), Uliczny, Banaszak, Pritulak (75 Koszel), Kompanicki.

Rozwój: Golik – Smyla (60 Żemła), Dudek (13 Zielonka), Jaroszek, Kaletka, Olszewski, Lazar, Kamiński, Barwiński (53 Waśkiewicz), Żak, Marchewka.

Żółte kartki: Jaroszek, Smyla, Lazar (Rozwój).

Sędziował: Damian Gawęcki (Kielce). Widzów: 900.