Chełmianka – Spartakus 3:2. Bożyk zostaje, Banaszak królem strzelców

Jeszcze przed meczem klub z Chełma przygotował dla kibiców znacznie ważniejszą wiadomość, niż trzy punkty. Biało-zieloni poinformowali, że Artur Bożyk poprowadzi drużynę także w następnym sezonie.

A samo spotkanie? Gospodarze objęli prowadzenie w 29 minucie. Po dośrodkowaniu Pawła Ulicznego piłkę głową zgrał Mateusz Kompanicki, a akcję wykończył Piotr Piekarski, który tym samym zdobył swojego pierwszego gola w nowych barwach. Znacznie więcej działo się w drugiej części spotkania. Już w 49 minucie z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Michał Budzyński. Zastąpił go Hubert Kotowicz. I to właśnie ten gracz pięć minut później świetnie dośrodkował ze skrzydła, a piłkę do siatki po strzale głową posłał Kompanicki.

Goście nie załamali się takim obrotem sprawy i po 180 sekundach zaliczyli kontaktowe trafienie. Na szczęście podopieczni trenera Bożyka też pozytywnie zareagowali na straconą bramkę. Minęło kilka chwil i znowu miejscowi mieli w zapasie dwa gole. Tym razem centrował Kompanicki, a w odpowiednim miejscu znalazł się Przemysław Kwiatkowski, który idealnie zamknął akcję celnym strzałem.

W końcówce w ekipie miejscowych zadebiutowało dwóch młodych zawodników. Najpierw Adrian Osoba, a po chwili Krzysztof Rak. W 88 minucie Spartakus znowu zbliżył się odległość jednego gola, ale to było wszystko na co pozwoliła Chełmianka i ostatecznie beniaminek pozytywnym akcentem zakończył sezon.

Tym razem na listę strzelców nie wpisał się Przemysław Banaszak, ale jego rywale w walce o koronę króla strzelców nie zdołali go dogonić. To 21-latek z dorobkiem 20 bramek został najlepszym snajperem grupy czwartej III ligi.

Chełmianka Chełm – Spartakus Daleszyce 3:2 (1:0)

Bramki: Piekarski (29), Kompanicki (54), Kwiatkowski (61) – Sot (57), Maciejewski (88).

Chełmianka: Szymkowiak – Jabkowski (67 Kowalczk), Wołos, Piekarski, Michalak (83 Osoba), Kwiatkowski, Uliczny, Pritulak (85 Rak), Kompanicki, Budzyński (49 Kotowicz), Banaszak.