Chełmianka wygrała w Sandomierzu pojedynek beniaminków

Spotkanie w Sandomierzu nie było wielkim widowiskiem. To przede wszystkim wina murawy, która nie była w najlepszym stanie. Dopiero w 30 minucie gospodarze oddali pierwszy strzał na bramkę rywali. I to z rzutu karnego, który sprokurował Michał Maliszewski. Damian Drzewiecki nie dał się jednak zaskoczyć i obronił uderzenie Damiana Judy. Chełmianka miała dobry początek zawodów, ale także nie potrafiła sfinalizować żadnej ze swoich akcji.

Po przerwie nadal długo zanosiło się na remis. Sygnał do ataku dał jednak tym razem rezerwowy Michał Wołos. To on prostopadłym podaniem znalazł Mateusza Kompanickiego. „Kompan” w ten sam sposób zagrał do wbiegającego w pole karne Dawida Niewęgłowskiego, który wykończył całą akcję.

Po objęciu prowadzenia biało-zieloni strzelili sobie małą drzemkię, bo dosłownie kilkadziesiąt sekund później Wisła miała okazję na wyrównanie. Na szczęście, przyjezdnych uratował tym razem słupek. W końcówce Wisła napierała i w polu karnym Drzewieckiego robiło się gorąco, ale trzy punkty pojechały ostatecznie do Chełma.

– Musieliśmy ciężko zapracować na te punkty – przyznaje Artur Bożyk. – Na początku mieliśmy przewagę, ale brakowało nam lepszego zachowania w okolicach bramki rywali. Po przerwie po obu stronach było sporo błędów technicznych, ale to warunkował stan nawierzchni. Ważnym momentem była oczywiście obrona karnego przez Damiana Drzewieckiego. W samej końcówce przeciwnik przeprowadził też kilka groźnych ataków, ale nie wykorzystał swoich sytuacji. My cieszymy się z ważnej wygranej i dalej chcemy się rozwijać jako drużyna – dodaje szkoleniowiec biało-zielonych.

Wisła Sandomierz – Chełmianka 0:1 (0:0)

Bramka: D. Niewęgłowski (69).

Chełmianka: Drzewiecki – Kwiatkowski, J. Niewęgłowski, Maliszewski, D. Niewęgłowski (89 Chodziutko), Kotowicz (46 wołos), Uliczny, Pritulak (73 Chariasz), Koszel (66 Kowalczyk), Budzyński (46 Jabkowski), Kompanicki.