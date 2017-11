Chełmianka wygrała z JKS Jarosław 3:0 i wskoczyła na podium!

Trzeba też dodać, że było to zwycięstwo w pełni zasłużone. Liczbą sytuacją, które stworzyli sobie gracze beniaminka pewnie można by obdzielić kilka poprzednich spotkań. Po pierwszej połowie hat-tricka na koncie mógł mieć przede wszystkim Przemysław Banaszak, ale kiedy przychodziło do kończenia akcji, to za każdym razem czegoś brakowało.

Gospodarze atakowali na różne sposoby. Potrafili rozciągać obronę przeciwnika na skrzydłach. Rozmontowywali defensywę gości środkiem boiska, nie brakowało też strzałów z dystansu. Problemem była jedynie skuteczność. Chełmianka przeważała, ale niespodziewanie, to ekipa z Podkarpacia była najbliżej zdobycia gola. Po faulu Aleksieja Pritulaka sędzia wskazał na „wapno”. Do piłki podszedł Michał Maciejewski jednak nie zdołał wpakować piłki do siatki.

Po zmianie stron ławka rezerwowych i kibice wreszcie mogli wznieść ręce w geście triumfu. Już w 48 minucie Banaszak zrehabilitował się za wcześniejsze pudła i z rzutu karnego otworzył wynik. Ten sam zawodnik w 79 minucie podwyższył prowadzenie po strzale z najbliższej odległości. W samej końcówce w szesnastce rywali faulowany był jeszcze Mateusz Kompanicki. I „Kompan” sam postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Dwie wykorzystane jedenastki cieszą, bo w tym sezonie biało-zieloni mieli problem z trafianiem do siatki z „wapna”.

– Mieliśmy w tym spotkaniu rekordową liczbę sytuacji, ale w pierwszej połowie nic nie chciało wpaść. Ważną pracę wykonaliśmy w przerwie. Chłopaki nie stracili wiary i wykazali się dużą cierpliwością. Zostaliśmy za to nagrodzeni. Liczyliśmy, że uda się wykorzystać szansę i wskoczyć na podium, dlatego cieszymy się, że wykonaliśmy zadanie. Mamy jeszcze przed sobą wyjazd do Daleszyc i chcemy podtrzymać dobrą passę. Gramy odważnie i nie zamierzamy tego zmieniać – wyjaśnia Artur Bożyk, trener drużyny z Chełma.

Chełmianka Chełm – JKS Jarosław 3:0 (0:0)

Bramki: Banaszak (48-z karnego, 79), Kompanicki (90-z karnego).

Chełmianka: Drzewiecki – Maliszewski, J. Niewęgłowski, Wołos, D. Niewęgłowski, Kompanicki, Uliczny, Kobiałka, Kotowicz (62 Budzyński), Pritulak (Chariasz), Banaszak (88 Kowalczyk).

Widzów: 300.