Chełmianka znowu szuka wzmocnień w Lubartowie

Chełmianka w przerwie zimowej pozyskała z Lewartu dwóch zawodników, którzy dobrze wprowadzili się do drużyny. Chodzi o Mateusza Kompanickiego i Jakuba Niewęgłowskiego. Teraz do ekipy biało-zielonych dołączy brat tego drugiego Dawid

Działacze mistrza IV ligi w ostatnich tygodniach negocjują transfer definitywny Kompanickiego do Chełma. 20-latek był tylko wypożyczony do zespołu Artura Bożyka, ale biało-zieloni w umowę zastrzegli sobie prawo pierwokupu. Teraz dopinane są szczegóły o porozumienie jest już naprawdę blisko. – Nie mogę jeszcze nic powiedzieć w tej sprawie. Nadal negocjujemy z Lewartem – wyjaśnia Grzegorz Gardziński, prezes beniaminka III ligi. Jak już informowaliśmy wcześniej w grę wchodzi wymiana zawodników na linii Chełm – Lubartów. Za „Kompana” do ekipy Roberta Makarewicza mógłby się przenieść chociażby Rafał Krupski.

Dużym wzmocnieniem powinien się okazać Dawid Niewęgłowski. W minionych rozgrywkach 21-latek zapisał na swoim koncie 10 goli, a osiem z nich zdobył w rundzie wiosennej. Już wcześniej znajdował się na celowniku klubów trzecioligowych: Motoru i Avii. A skoro o klubie z Lublina mowa, to kolejnymi transferami będą: Przemysław Koszel i Piotr Chodziutko. Ten pierwszy zaliczył mały epizod w seniorach Motoru, w poprzednim sezonie. Drugi grał na wypożyczeniu w barwach Włodawianki. Kto widział jakiś mecz drużyny Marka Droba, ten wie, że Chodziutko był wyróżniającym się zawodnikiem. Zdążył też strzelić dziewięć bramek, chociaż w rundzie rewanżowej długo leczył kontuzję. Obaj młodzi gracze bardzo przydadzą się Chełmiance.

A kto zostanie z kadry, która wywalczyła awans? Praktycznie wszyscy. Mateusz Krzyżak szuka sobie klubu w IV lidze, Szymon Jodłowski wyjeżdża na studia do Warszawy, a Łukasz Kijańczuk rozgląda się za klubem, w którym mógłby regularnie grać. Nowe umowy na kolejne rozgrywki podpisali już: Damian Koprucha, Michał Budzyński, Przemysław Kwiatkowski, Jakub Niewęgłowski, Mateusz Kompanicki, Paweł Uliczny, Michał Kobiałka, Aleksiej Prituliak, Przemysław Banaszak, Hubert Kotowicz i Paweł Jabkowski. Rozmowy trwają z Michałem Wołosem, Damianem Falisiewiczem oraz Damianem Drzewieckim.

– Większość zespołu praktycznie przedłużyła już kontrakty. Z resztą jeszcze rozmawiamy, a decydujący powinien być najbliższy tydzień – przyznaje prezes Gardziński. Chełmianka chce zatrzymać u siebie także Michała Maliszewskiego. W tej sprawie rozmowy z Motorem ciągle trwają, a wszystko także powinno się wyjaśnić na dniach.

Piłkarze Artura Bożyka do treningów wrócą 8 lipca. Tydzień później zagrają już pierwszy mecz o coś. Ich rywalem w rundzie wstępnej Pucharu Polski będzie Rozwój Katowice.