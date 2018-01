Drugi transfer Motoru Lublin

Szymon Zgarda, to drugi zawodnik, który w zimie dołączył do Motoru (fot. TOMASZ LEWTAK/MOTORLUBLIN.EU)

Motor potwierdził drugi transfer. Do klubu z Lublina trafił Szymon Zgarda, który od początku przygotowań trenuje z drużyną Marcina Sasala

Jeszcze w grudniu do żółto-biało-niebieskich trafił były reprezentant Polski Marcin Burkhardt, który ma odpowiadać za grę do przodu. Teraz Motor postarał się o pozyskanie defensywnego pomocnika. Zgarda ma 23 lata i wiele sezonów spędził w juniorach Lecha Poznań. Dla „Kolejorza” grał także w trzecioligowych rezerwach tego klubu.

Później zaliczył występy w: Miedzi Legnica, GKS Bełchatów, Widzewie Łódź, a ostatnio był piłkarzem pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała. Najwięcej grał w ekipie z Bełchatowa. W poprzednim sezonie 31 występach w II lidze zdobył dwie bramki. – Moja pozycja to typowa „szóstka”. Jestem dobry wydolnościowo, dlatego na pewno będę zostawiał na boisku serce i zrobię wszystko, żeby pomóc drużynie – mówi nowy zawodnik Motoru, cytowany przez klubowy portal.

W sobotę podopieczni trenera Sasala rozegrają pierwsze mecze kontrolne. W Warszawie wezmą udział w mini turnieju i rozegrają po 45 minut z tamtejszym Ursusem, a także Zniczem Pruszków. Szkoleniowiec zapowiada, że w spotkaniach wezmą udział nowi zawodnicy.

– Testujemy paru piłkarzy i swoją przydatność do zespołu określą na sto procent podczas turnieju w Warszawie. Mam nadzieję, że od poniedziałku większość z nich zostanie u nas na dłużej – wyjaśnia Sasal na klubowym portalu żółto-biało-niebieskich. Dodaje też skąd pomysł, żeby wziąć udział w zawodach w stolicy. – To chyba ciekawsza forma niż cały mecz z jednym rywalem? Nie pierwszy raz organizuję taką formę rywalizacji i zawsze się to sprawdzało. Tak, jak w każdym sparingu celem dla zawodników jest rywalizacja o pierwszą jedenastkę – dodaje trener ekipy z Lublina.