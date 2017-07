Karnety na mecze Motoru już w sprzedaży

W sektorze Ultras H1 i H2 za normalny karnet trzeba będzie zapłacić 70 zł. Ulgowy tylko 49 zł. Jak przedstawiają się ceny w pozostałych częściach stadionu? Sektor Normalny F1, I3, I4 – 70 zł (normalny) i 49 zł (ulgowy) * Sektor Premium I5 – 105 zł i 84 zł * Sektor Rodzinny F2 – 70 zł i 49 zł * Sektor VIP VIP – 280 zł i 210 zł.

Karnety są dostępne na stronie internetowej bilety.motorlublin.eu. We wtorek ruszyła też sprzedaż stacjonarna, która będzie się odbywać w: Lombardach Amsterdam (ul. Lwowska i Plac Dworcowy) oraz siedzibie klubu na Arenie Lublin przy ul. Stadionowej. Klub z Lublina informuje, że przy zakupie karnetu nie jest wymagana karta kibica. Osoby, które nie posiadają karty otrzymują papierowy karnet. Z kolei przy zakupie przez internet zostanie on wysłany na adres mailowy w formacie pdf i trzeba będzie go wydrukować. Każdy, kto ma kartę nie będzie musiał nic drukować, karnet będzie automatycznie wgrywany na kartę kibica.

W rundzie wiosennej drużyna Marcina Sasala rozegra osiem spotkań przed własną publicznością. Zwłaszcza początek rozgrywek wygląda bardzo nietypowo. Żółto-biało-niebiescy trzy pierwsze spotkania u siebie zagrają w środku tygodnia. W weekend będzie można ich zobaczyć dopiero w ramach 9. kolejki, kiedy 23 września zagrają z MKS Trzebinia Siersza. Pierwszy mecz o punkty na Arenie z Podlasiem Biała Podlaska zostanie rozegrany w środę, 16 sierpnia (godz. 19), a rywalem ekipy z Lublina będzie Podlasie Biała Podlaska. Później w piątej serii gier, znowu w środę Kamil Oziemczuk i jego koledzy zmierzą się z Karpatami Krosno (30 sierpnia, godz. 19). Motor rozpocznie rozgrywki od wyjazdu do Nowego Targu. Liga startuje w sobotę, 12 sierpnia. Mecz rozpocznie się o godz. 17.

TERMINARZ MECZÓW MOTORU NA ARENIE LUBLIN

Motor Lublin – Podlasie Biała Podlaska (2. kolejka, środa, 16 sierpnia, godz. 19) * Motor Lublin – Karpaty Krosno (5. kolejka, środa, 30 sierpnia, 19) * Motor Lublin – JKS 1909 Jarosław (7. kolejka, wtorek, 12 września, 18) * Motor Lublin – MKS Trzebinia/Siersza (9. kolejka, sobota, 23 września, 18) * Motor Lublin – Wiślanie Jaśkowice (11. kolejka, sobota, 7 października, 18) * Motor Lublin – Chełmianka Chełm (13. kolejka, sobota, 21 października, 17) * Motor Lublin – Orlęta Radzyń Podlaski (15. kolejka, sobota, 4 listopada, 17) * Motor Lublin – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski (17. kolejka, sobota, 18 listopada, 17).