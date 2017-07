Konrad Nowak oficjalnie w Motorze Lublin

To już pewne. Konrad Nowak wraca do Motoru. 32-letni napastnik w poniedziałek podpisał z lubelskim klubem dwuletni kontrakt

Były już zawodnik Wisły Puławy zapowiadał w poprzednim tygodniu, że warunki umowy z Motorem są praktycznie dogadane. I wszystko potwierdziło się w poniedziałek.

– Wiadomo, z jakim nastawieniem wracam do Lublina – chcę wywalczyć z tym klubem awans do II ligi – zapowiada Konrad Nowak. – Pamiętam doskonale moją pierwszą przygodę z Motorem. Stadion troszkę się zmienił, ale atmosfera na trybunach zawsze była bardzo dobra. Czy nie żal przechodzić z I do III ligi? Może odrobinę, ale jestem przekonany, że to już ostatni rok na takim niskim poziomie. Motor cały czas się rozwija i mam nadzieję, że pomogę zrobić kolejny krok w dobrym kierunku – dodaje nowy zawodnik żółto-biało-niebieskich.

Nowak w ostatnich sezonach nie był już tak skuteczny, jak wcześniej, ale w III lidze i tak powinien być dużym wzmocnieniem zespołu Marcina Sasala. 32-latek w poprzednich rozgrywkach zdobył dla Wisły pięć goli na boiskach Nice 1. ligi. Rok wcześniej także pięciokrotnie trafiał do siatki w II lidze. W Motorze poprzednio występował w latach 2003-2006. Drużynę z Puław opuszcza po ośmiu latach.