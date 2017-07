Leonid Otczenaszenko wraca do Motoru Lublin

Dla pierwszego z wymienionych jest to pierwsza profesjonalna umowa w karierze. Z kolei młody bramkarz wraca do Lublina po pobycie w Wiśle Puławy i Koronie Kielce.

Tkaczuk urodził się 7 lutego 1999 roku. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Huraganie Międzyrzec Podlaski by potem przenieść się do Motoru. Ma za sobą debiut w pierwszej drużynie występując przeciwko Orlętom Radzyń Podlaski i Resovii. Młody zawodnik może grać zarówno jako lewy obrońca jak i pomocnik. Próbowany był także na pozycji napastnika.

Otczenaszenko wychował się w Polsce, ale urodził 9 czerwca 1998 roku w ukraińskim Łucku. Przez pewien czas posiadał paszport Ukraiński, ale od 2015 roku posiada polskie obywatelstwo. Od najmłodszych lat uchodził za ogromny talent. Najpierw trafił do grup młodzieżowych lubelskiego Motoru by następnie przenieść się do Wisły Puławy. Przebywał też na testach w czołowych europejskich klubach – Borussii Dortmund, Red Bullu Salzburg i dwa razy w Szachtarze Donieck W 2015 roku trafił z kolei do występującej w Ekstraklasie Korony Kielce. Tam był podstawowym zawodnikiem drużyny rezerw i zaliczył 17 meczów w III ligi. Otczenaszenko był podstawowym zawodnikiem rezerw kieleckiego klubu, a od połowy sezonu 2015/2016 trenował z pierwszą drużyną złocisto-krwistych. Niestety nie udało mu się zadebiutować w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz będzie walczyć o miejsce między słupkami lubelskiego zespołu z Pawłem Sochą.