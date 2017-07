Mateusz Olszak w Avii Świdnik

Popularny „Oli” na wiosnę zagrał w barwach Orląt 15 razy i zapisał na swoim koncie dziewięć goli. Zawodnik rozpoczął przygotowania z Wisłą Puławy, ale Duma Powiśla szybko dała mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Zawodnikowi zależało na tym, żeby znaleźć nowego pracodawcę bliżej Lublina. Ostatecznie obie strony szybko doszły do porozumienia i 24-latek wylądował w Świdniku. Na razie podpisał umowę na jeden sezon.

– W Świdniku są fajne obiekty, dobre warunki do pracy, a klub się rozwija. Nie było żadnych problemów, żeby dojść do porozumienia z działaczami. Avia wykazała się też dużą inicjatywą starając się o mnie. To miłe dla zawodnika. Nie chcę obiecywać, ile zdobędę goli, ale na pewno dam z siebie wszystko w każdym spotkaniu – zapewnia nowy napastnik żółto-niebieskich cytowany przez klubowy portal ekipy ze Świdnika.