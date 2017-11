Motor gra z KSZO. Stawką mistrzostwo jesieni

Drużyna Marcina Sasala ma niepowtarzalną okazję, żeby zakończyć rok z... kompletem zwycięstw na swoim stadionie. Do tej pory na 14 spotkań udało się wygrać 14 razy. Bramek na Arenie też pada mnóstwo. Bilans goli żółto-biało-niebieskich w roli gospodarzy to: 44-5.

Traf jednak chciał, że „Kszoki” są ostatnim zespołem, który potrafił wygrać w Lublinie, w meczu ligowym. To było ciut ponad rok temu. Goście triumfowali wówczas 1:0, a zwycięską bramkę zdobył Łukasz Jamróz, który zresztą nadal występuje w ekipie z Ostrowca Świętokrzyskiego. 27-letni napastnik lubi chyba grać z Motorem, bo w rewanżu również trafił do siatki, a zawody zakończyły się remisem 2:2. W tym sezonie Jamróz sześć razy pokonywał bramkarzy rywali.

– Szczerze mówiąc nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to akurat KSZO wygrało z Motorem w Lublinie, jako ostatnie. Nie ma to jednak dla nas większego znaczenia. Traktujemy to spotkanie, jak szansę na odskoczenie od rywali, bo są delikatnie za nami. Liczymy też na korzystne wyniki w innych pojedynkach. Chcemy utrzymać fotel lidera przed zimową przerwą. Wiadomo też, jaki mamy cel na wiosnę: bronić tego pierwszego miejsca i nie oddać go do samego końca, aby w Lublinie wreszcie można było świętować awans do II ligi – mówi Konrad Nowak. I dodaje, co ostatnio jest siłą drużyny. – Potrafimy szybko strzelać bramki. Jestem przekonany, że gdybyśmy w kilku wyjazdowych pojedynkach potrafili jako pierwsi wpisać się na listę strzelców, to wyniki byłyby zupełnie inne.

Piłkarze trenera Sasala liczą, że uda im się zdobyć mistrzostwo jesieni, ale trzeba pamiętać, że rywale w tym sezonie nie zwykli przegrywać w gościach. Na sześć takich spotkań zanotowali tylko jedną porażkę – w Oświęcimiu z tamtejszą Sołą 1:3. Pięć pozostałych wygrali. Gracze z Ostrowca Świętokrzyskiego będą też dodatkowo zmobilizowani, bo przed tygodniem musieli uznać wyższość Resovii (1:2). We wcześniejszych czterech kolejkach wywalczyli 10 punktów.

Jedynym zespołem, który może pozbawić Motor pierwszej lokaty jest właśnie Resovia. Wicelider zmierzy się na swoim stadionie z Podhalem Nowy Targ. Zawody rozpoczną się o godz. 13.

DODATKOWE ATRAKCJE PRZED MECZEM

Spotkanie Motor – KSZO rozpocznie się o godz. 17, ale na stadion warto będzie wybrać się 1,5 godziny wcześniej. O 15.30 ruszy fanZone sponsora ekipy z Lublina – forBet. Na kibiców czekać będzie sporo atrakcji: piłkarzyki, bramka celnościowa, czy konsola z grą FIFA, hostessy. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami. FanZone’a będzie ustawiona na parkingu przy kołowrotach wejściowych na sektory F.