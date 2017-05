Motor konta KSZO. W sobotę o godz. 20 mecz na szczycie III ligi

Przed meczem na szczycie tabeli żółto-biało-niebiescy mieli małe problemy kadrowe. Po zwycięstwie z Avią Świdnik na zdrowie narzekali Julien Tadrowski i Kamil Oziemczuk. – Na razie trudno powiedzieć, czy zdążę się wykurować. Zobaczymy, jak będę się czuł bliżej soboty. Na razie pracuję mocno z fizjoterapeutą, żeby być gotowym na KSZO – mówił nam kilka dni temu popularny „Oziem”. Zawodnicy czują się jednak lepiej i wszystko wskazuje jednak na to, że zarówno były gracz Górnika Łęczna i AJ Auxerre, jak i „Julek” będą do dyspozycji trenera Marcina Sasala.

Gdyby szkoleniowiec chciał jednak oszczędzić Tadrowskiego, to w jego miejsce na środku obrony może wystąpić Kamil Chlerzyński. – Czekam na decyzję trenera, ale jestem gotowy, żeby zagrać zarówno na stoperze, jak i w pomocy. Wszystko zależy do szkoleniowca – mówi Cholerzyński. – W juniorach praktycznie cały czas występowałem na środku defensywy. Dopiero trener Adam Nawałka przesunął mnie do środka, kiedy zakładałem koszulkę GKS Katowice. Wiem, jak się zachować na obu pozycjach, także nie będzie żadnego problemu – dodaje 28-letni zawodnik.

W tej rundzie „Kszoki” przegrały już trzy razy przed własną publicznością. Z pełną pulą, z Ostrowca wyjeżdżały: JKS Jarosław, Karpaty Krosno i Soła Oświęcim. Pod wodzą nowego trenera Andrzeja Wiśniewskiego wicelider tabeli w pięciu występach wywalczył osiem punktów. Stadion KSZO nie jest więc twierdzą nie do zdobycia.

– W tych pierwszych kolejkach nie było wielkiej presji, bo nikt nie spodziewał się, że możemy jeszcze włączyć się do walki o awans. Teraz sytuacja się zmieniła. Ciśnienie z każdą kolejką jest zdecydowanie większe. Zdajemy sobie też sprawę, że każde nasze potknięcie może pokrzyżować nam szyki – wyjaśnia Kamil Cholerzyński. – Patrząc jednak w tabelę i terminarz wiemy, że Garbarnia też nie ma łatwych spotkań, dlatego zobaczymy, co się wydarzy. Jedziemy do Ostrowca bez obaw z wiarą we własne umiejętności. Skupiamy się też na sobie, a nie na przeciwniku. Jesteśmy mocni i to rywale mają się nas bać, a nie odwrotnie – zapewnia pomocnik Motoru.

TRENER NA TRYBUNACH

W sobotnim spotkaniu z ławki rezerwowych Motoru nie będzie mógł prowadzić pierwszy trener Marcin Sasal, który za dyskusje z arbitrem podczas derbów z Avią został odesłany na trybuny. W takim przypadku szkoleniowiec automatycznie w dwóch kolejnych meczach nie będzie mógł być na ławce swojej drużyny.