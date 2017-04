Motor – Podlasie 3:1. Licznik zwycięstw ciągle bije!

– Chcemy powalczyć w Lublinie o dobry wynik i przerwać passę Motoru – zapowiadał Miłosz Storto, trener Podlasia. I słowa dotrzymał. W 24 minucie kibiców gospodarzy zaskoczył Siergiej Krykun, który wpadł w pole karne i z bliska pokonał Pawła Sochę. Później niezły strzał z dystansu oddał Kamil Kocoł. Goście pokazali w ten sposób, że mogą sprawić faworytowi sporo problemów.

Gospodarze mogli wyrównać jeszcze w pierwszej części zawodów, ale brakowało im kropki nad i. Z dystansu próbował Tomasz Tymosiak, a w ostatnich sekundach niewiele do szczęścia zabrakło Marcinowi Michocie.

Po zmianie stron drużyna Marcina Sasala od początku ruszyła do natarcia. Szybko setkę zmarnował Kamil Stachyra, który przegrał pojedynek z bramkarzem rywali. Bialczanie w wielu sytuacjach ratowali się wybijaniem piłki daleko od własnej bramki. Motor ciągle naciskał i naciskał. W 67 minucie do wyrównania mógł doprowadzić Kaczmarek, ale jego strzał odbił się od słupka i wyszedł w pole. Po chwili nawet czterech zawodników gospodarzy znalazło się przed Michałem Krukowskim. Gola znowu jednak nie było.

Miejscowi kibice doczekali się w 69 minucie. Kolejna świetna akcja skrzydłem Pawła Kaczmarka, zła interwencja Krukowskiego i do piłki dopadł niezawodny Kamil Oziemczuk, który z kilku metrów doprowadził do wyrównania. Lublinianie nie rezygnowali z kolejnych bramek i w 75 minucie po przepychance w polu karnym Podlasia wywalczyli rzut karny. Do piłki podszedł etatowy wykonawca jedenastek Artur Gieraga i bez problemów umieścił piłkę w siatce.

Obraz gry nie uległ jednak zmianie i w 81 minucie żółto-biało-niebiescy upewnili się, że zdobędą komplet punktów. W pole karne wpadł Szymon Kamiński i świetnym strzałem po długim rogu zdobył kolejną bramkę.

W następnej serii gier piłkarze trenera Sasala zagrają na wyjeździe ze Stalą Rzeszów.

Motor Lublin – Podlasie Biała Podlasa 3:1 (0:1)

Bramki: Oziemczuk (69), Gieraga (76), Kamiński (81) – Krykun (24).

Motor: Socha – Michota, Tadrowski, Gieraga, Słotwiński (61 Chyła), Kaczmarek, Tymosiak, Kamiński, Szysz (46 Oziemczuk), Stachyra (57 Paluch), Majkowski (64 Jurisa).

Podlasie: Krukowski – Radziszewski, Łakomy (85 Zabielski), Pyrka, Komar (73 P. Skrodziuk), Nieścieruk, Grajek, Syryjczyk (71 Andrzejuk), Kocoł, Krykun, Leśniak (59 Czapski).

Żółte kartki: Kaczmarek – Komar.

Sędziował: Michał Fudala (Brzesko). Widzów: 3215.