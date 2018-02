Motor poszukuje młodych kandydatów na bramkarzy

Akademia Piłkarska Motoru Lublin poszukuje bramkarzy do drużyn występujących w Centralnych Ligach Juniorów U19 i U17 oraz Centralnej Lidze Trampkarzy Starszych U15. To młodzieżowe odpowiedniki piłkarskiej Ekstraklasy. Motor Lublin jest jedynym klubem na Lubelszczyźnie posiadającym zespoły w tych prestiżowych rozgrywkach.

Młodzi zawodnicy otrzymają szansę udziału w profesjonalnym treningu bramkarskim pod okiem Arkadiusza Onyszki – byłego reprezentanta Polski, srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992), ex-zawodnika klubów takich jak Legia Warszawa, Lech Poznań czy Widzew Łódź.

– Obserwujemy lubelską piłkę młodzieżową, jednak zdajemy sobie sprawę, że w klubach z mniejszych miejscowości mogą występować utalentowani bramkarze, których jeszcze nie znamy. Ponadto na poniedziałkowym treningu mile widziani są zawodnicy z innych części Polski – mówi Piotr Zasada, koordynator Akademii Piłkarskiej Motoru Lublin.

– Nasza Akademia jest atrakcyjnym klubem dla utalentowanych zawodników. Zespoły Motoru rywalizują w ligach centralnych z najsilniejszymi drużynami w kraju, stwarzamy idealne warunki do rozwoju. Warto nam zaufać, o czym przekonał się choćby Szymon Rak. Pół roku temu przyszedł do Motoru ze Stali Mielec i ciężką pracą w żółto-biało-niebieskich barwach zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski do lat 18, z którą za kilka dni zagra w turnieju towarzyskim w Hiszpanii – kończy szkoleniowiec.