Motor zaprasza kibiców na prezentację zespołu

Będzie można oczywiście zobaczyć wszystkie nowe nabytki zespołu Marcina Sasala, ale to nie wszystko. Fanom zaprezentują się również drużyny młodzieżowe żółto-biało-niebieskich.

Chodzi o zespołu do lat 17 i 19, które będą występować w zbliżających się rozgrywkach w Centralnej Lidze Juniorów.

Jak zapowiada klub z Lublin, w poniedziałek po raz pierwszy zostaną także zaprezentowane nowe stroje, w których piłkarze będą występowali w III lidze. Z okazji 700-lecia istnienia miasta na trykocie znajdzie się wyjątkowy akcent podkreślający silny związek klubu z Lublinem.

NOWY PARTNER KLUBU

Klub biznesu Motoru Lublin wzbogacił się o jeszcze jednego partnera. Do tego grona dołączyła Galeria Orana. Dzięki współpracy z Galerią Orkana żółto-biało-niebiescy mogą jeszcze spokojniej podejść do gry w nowym sezonie. To jednak nie wszystko.

– Wsparcie kolejnego sponsora to także możliwość poszerzenia działań promocyjnych klubu. Już teraz dzięki reklamom na terenie Galerii lublinianie mogą zapoznać się z naszą ofertą karnetową. W najbliższych miesiącach wspólnie z naszym nowym partnerem zorganizujemy szereg eventów promocyjnych – informuje Motor.