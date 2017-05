Orlęta Radzyń Podlaski – Unia Tarnów 3:1. Odskakują od strefy spadkowej

Orlęta Radzyń Podlaski w niedzielę pokonały Unię Tarnów 3:1. Dzięki kolejnej wygranej biało-zieloni mają już sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Bohaterem gospodarzy był Mateusz Olszak, który jeszcze w pierwszej połowie dwa razy wpisywał się na listę strzelców. To było drugie i trzecie trafienie 24-latka w nowych barwach

Od pierwszego gwizdka drużyna Damiana Panka ruszyła do ataku. Na efekty nie trzeba było czekać zbyt długo. W 19 minucie Mateusz Olszak z bliska wpakował piłkę do siatki. Pomógł i to bardzo bramkarz rywali, który odbił strzał Rafała Borysiuka wprost na głowę „Oliego” i temu nie pozostało nic innego, jak otworzyć wynik. 180 sekund później snajper wypożyczony z Wisły Puławy miał już na koncie dwie bramki. Tym razem dobrym podaniem popisał się Piotr Zmorzyński, a Olszak w sytuacji sam na sam po raz drugi pokonał golkipera „Jaskółek”.

Później 23-latek cały czas polował na klasycznego hat-tricka i miał okazje, żeby go skompletować, ale pudłował. Tuż po zmianie stron lepiej pod bramką rywali zachował się Krystian Puton, który szybko podwyższył na 3:0. W kolejnych fragmentach drużyna trenera Panka spokojnie pilnowała wyniku i mogła się pokusić o kolejne trafienia. Blisko było zwłaszcza w 70 minucie, kiedy po akcji Zmorzyńskiego Olszak z kilku metrów zamiast do siatki uderzył prosto w ręce bramkarza Unii.

Ekipa z Tarnowa też nie rezygnowała i w 85 minucie dopięła swego za sprawą Krzysztofa Wrzoska. W ostatnich minutach to jednak gospodarze byli bliżej zdobycia czwartego gola, niż „Jaskółki” drugiego. Ostatecznie nic się już nie zmieniło i ważny komplet punktów został w Radzyniu Podlaskim. Rafał Borysiuk i jego koledzy przeskoczyli w tabeli Podlasie i obecnie zajmują 12 lokatę. W kolejnym spotkaniu piłkarze trenera Panka znowu zagrają przed własną publicznością. Tym razem zmierzą się z JKS Jarosław.

Orlęta Radzyń Podlaski – Unia Tarnów 3:1 (2:0)

Bramki: Olszak (19, 22), Puton (53) – Wrzosek (85).

Orlęta: Stężała – Wrzesiński, Konaszewski, Stolarczyk, Szymala, Iwańczuk (63 Gęborys), Borysiuk, Kot (84 Leszkiewicz), Zmorzyński, Puton (75 Rycaj), Olszak (73 Kalita).

Unia: Banek – Jamróg (69 Tyrka), Więcek, Bartkowski (71 Lubera), Węgrzyn, Drozdowicz, Witek, Tyl (56 Zawrzykaj), Sojda, Wrzosek, Biały.

Żółte kartki: Szymala, Kot, Leszkiewicz – Tyl, Więcek.