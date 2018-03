Paweł Socha (Motor Lublin): Za mało dobrych momentów

Przegraliście na Arenie Lublin po raz pierwszy od października 2016 roku. Nikt nie spodziewał się takiego wyniku w meczu z Resovią...

– To prawda. My też nie jesteśmy przyzwyczajeni do porażek u siebie, dlatego czujemy dużą złość. Na Arenie przegraliśmy pierwszy raz nawet nie w tym roku, bo w poprzednim ani razu nie kończyliśmy spotkania z pustymi rękami. Były dobre momenty w naszym wykonaniu, ale to stanowczo za mało, żeby marzyć o wygranej. Musimy pomyśleć, co zrobić, żeby tych pozytywów było więcej, a do tego potrzeba też dłuższych okresów lepszej gry. Nie kilku zrywów, jak to miało miejsce w sobotnim spotkaniu.

Druga bramka dla rywali padła w kontrowersyjnych okolicznościach. Jak to wszystko wyglądało z twojej strony?

– Ktoś przegrał pojedynek główkowy, a ja rzuciłem się za strzałem. Na krótkim słupku stał jeszcze Kamil Oziemczuk i to on nieszczęśliwie główkował w poprzeczkę. Ja na chwilę straciłem orientację i nie wiedziałem, gdzie jest piłka. Zobaczyłem ją dopiero, jak robiła kozioł. Pechowo zamiast wyjść w pole zakręciła jednak do bramki. Nie ma się co oszukiwać, wygarnąłem ją już zza linii bramkowej, więc gol należał się Resovii.

Przed wami kolejny trudny mecz. Tym razem ze Stalą Rzeszów...

– Musimy przede wszystkim zmazać plamę ze spotkania z Resovią. Chcemy zdobyć trzy punkty. Wiemy o co gramy i nie ma innej możliwości, jak zwycięstwo Motoru.

Chyba spodziewaliście się innego początku rozgrywek? Zwłaszcza, że te pierwsze kolejki rozgrywacie głównie przed własną publicznością...

– Nie ma co ukrywać, że nasza gra nie jest płynna. Musimy siąść w szatni i porozmawiać, żeby to ruszyło. Dążymy do celu, który sobie wyznaczyliśmy i mam nadzieję, że już w kolejnym meczu pójdziemy do przodu, a wszystko będzie wyglądało zdecydowanie lepiej niż w tych pierwszych tygodniach rundy wiosennej.

Z Resovią dobrze zaczęliście, bo praktycznie po kilkudziesięciu sekundach mogliście już prowadzić. Co stało się później?

– No właśnie, momenty były dobre, ale większość czasu gra w naszym wykonaniu była bardzo wolna. Nie mogliśmy się przedostać pod pole karne przeciwnika. Trudno w tej sytuacji myśleć o strzelaniu goli i zwycięstwie.

W minionym tygodniu udało się wam w ogóle potrenować na Arenie?

– Tylko w piątek mieliśmy 40 minutowe zajęcia, ale to był bardziej rozruch przed meczem niż normalny trening. Na pewno w tej sytuacji trudno od razu przystosować się do innej nawierzchni skoro na co dzień ćwiczy się na sztucznej murawie. Nie ma jednak sensu tłumaczyć tym porażki z Resovią. Rywale pewnie mieli takie same problemy. Nasz kłopot leży, gdzie indziej i trzeba go szybko znaleźć.