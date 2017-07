Paweł Socha zostaje w Motorze

Socha zdecydował się zostać w Lublinie i podpisał nową, roczną umowę. Zawarto w niej także klauzulę przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W poprzednim sezonie był pewnym punktem drużyny i wiele razy ratował Motor od utraty gola. W sumie wystąpił w 26 spotkaniach i puścił w nich 23 bramki. Czyste konto zachował 11 razy. Wszystko wskazuje na to, że w drużynie pozostanie również Michał Paluch. Nie wiadomo jeszcze, co będzie z Kamilem Stachyrą i Tomaszem Tymosiakiem. Obaj muszą dojść do porozumienia z działaczami.

– Chcę zostać w Lublinie i w następnym sezonie wywalczyć awans do II ligi – mówi Kamil Stachyra. – Motor ma u mnie pierwszeństwo, wszystko powinno się wyjaśnić w poniedziałek – dodaje popularny „Kapi”. Wkrótce do zespołu trenera Marcina Sasala powinien dołączyć Konrad Nowak. Trwają też poszukiwania lewego obrońcy.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie o awans z Motorem będą się bili dwaj piłkarze, którzy w klubie z Lublina spędzili sporo czasu. Chodzi oczywiście o Stal Rzeszów, w której występuje Piotra Prędota, a według plotek transferowych niedługo dołączy do niego Daniel Koczon. Ten drugi w piątek oficjalnie zakończył swoją przygodę z Siarką Tarnobrzeg. Spędził tam cztery ostatnie lata.

– Nie wracam do Motoru, nie było żadnego kontaktu ze strony działaczy. Stal Rzeszów? Zobaczymy. Na razie daję sobie wolny weekend i od poniedziałku będę się zastanawiał co dalej – mówi nam Daniel Koczon. I dodaje co zrobi jeżeli działacze Motoru jednak się do niego odezwą. – Jestem wolnym zawodnikiem i mogę rozpocząć rozmowy z każdym klubem – zapewnia.

PLAN SPARINGÓW MOTORU

Piłkarze Marcina Sasala przygotowania rozpoczną w najbliższy wtorek. Pierwszy mecz kontrolny rozegrają 8 lipca, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Kolejnymi rywalami żółto-biało-niebieskich będą: Górnik Łęczna (12 lipca, środa, w Lublinie), Hetman Zamość (15 lipca, sobota, wyjazd), Legia II Warszawa (22 lipca, sobota, Lublin) i Ursus Warszawa (29 lipca, sobota, Lublin). Nowy sezon grupy czwartej III ligi wystartują 12 sierpnia. Tym razem rozgrywki będzie prowadzić Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.