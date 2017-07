Remis Orląt z Avią. Koniec testów w Radzyniu

W składzie zespołu z Radzynia pojawił się Karol Kalita, który był blisko odejścia z zespołu, ale jak się okazało temat jego pozostania w Radzyniu pozostaje sprawą otwartą. – Jeśli przyjmie nasze warunki zostanie u nas. Ja jestem na tak, jednak najważniejsze będą rozmowy z prezesem – wyjaśnia trener Orląt cytowany przez klubowy portal.

Gospodarze objęli prowadzenie w 18 minucie kiedy Jakuba Zolecha pokonał Krystian Puton. Potem miejscowi prowadzili jednym golem niemal do samego końca pierwszej połowy. Dopiero w 45 minucie bramkę do szatni dającą wyrównanie zdobył nowy nabytek Avii Mateusz Olszak. Ten sam zawodnik po zmianie stron wyprowadził zresztą zespół trenera Jacka Ziarkowskiego na prowadzenie w 58 minucie. Jednak dziesięć minut później gola na 2:2 zdobył Karol Rycaj i mecz zakończył się remisem.

– Selekcja dobiega do końca. Od poniedziałku będziemy koncentrowali się na przygotowaniach do ligi. Część zawodników będzie musiała rozstać się z drużyną – mówił po sparingu trener Orląt – Mam wstępny obraz naszej kadry. Ze Szwecji wraca Rafał Borysiuk, dlatego od poniedziałku rozpoczniemy przygotowania w kadrze, zbliżonej do ligowej – dodaje.

Których zawodników trener Orląt widziałby w swoim zespole w nadchodzącym sezonie? – Chciałbym, by Szymon Wiejak, Rafał Kiczuk, Bartosz Ciborowski i Paweł Myśliwiecki z nami zostali – zdradza Panek dodając, że negocjacje w sprawie ich pozostania w Radzyniu trwają. Póki negocjacje się nie skończyły, ciężko wyrokować, ale tę czwórkę widziałbym w zespole.

Orlęta Radzyń Podlaski – Avia Świdnik 2:2 (1:1)

Bramki: Puton (18), Rycaj (68) – Olszak (45, 58)

Orlęta: Nowacki - Kiczuk, Stolarczyk, Zarzecki, Szymala, Kot, Wiejak, Puton, Zmorzyński, Ciborowski, Myśliwiecki oraz Stężała, B. Madejski, P. Madejski, Lipiński, Rycaj, Kalita, Iwańczuk.

Avia: Zolech – Mazurek, Kazubski, Białek, Olszak, Piekarski, Mroczek, oraz czterech zawodników testowanych.