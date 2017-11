Spartakus Daleszyce – Chełmianka 0:2. Tuż za liderem!

Beniaminek z Chełma w wielkim stylu zakończył 2017 rok. Drużyna Artura Bożyka pokonała w sobotę na wyjeździe Spartakusa Daleszyce 2:0. To czwarte zwycięstwo biało-zielonych z rzędu. Co więcej, kolejny komplet punktów pozwolił Chełmiance wskoczyć na drugie miejsce w tabeli.

Mecz mógł jednak potoczyć się zupełnie inaczej. Zawody były „bardzo” otwarte i zarówno jedni, jak i drudzy mogli się pokusić o gole w pierwszej odsłonie. Gospodarze zaliczyli strzał w słupek, goście też za sprawą główki Przemysława Banaszaka. Aktywny w pierwszej połowie był też Mateusz Kompanicki, bo próbował zaskoczyć bramkarza rywali przynajmniej dwa razy, ale do przerwy nie padła żadna bramka.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Spartakus przy stanie 0:0 znowu był blisko objęcia prowadzenia. Tym razem Damiana Drzewieckiego uratowała poprzeczka. Biało-zieloni cierpliwie czekali na swoje szanse i wreszcie doczekali się w samej końcówce. Najpierw w 88 minucie akcję przyjezdnych rozpoczął Dawid Niewęgłowski, a groźny strzał oddał Michał Budzyński. Bramkarz rywali zdołał odbić piłkę. Najszybciej dopadł do niej Przemysław Banaszak i to on otworzył wynik.

Niedługo później Chełmianka upewniła się, że zdobędzie trzy „oczka”. Aleksiej Pritulak posłał prostopadłe podanie w pole karne rywali, a tam świetnie zachował się Michał Kobiałka, który wykończył całą akcję pewnym strzałem do siatki. I ostatecznie goście mogli cieszyć się z wygranej 2:0.

– Różnie mogło się potoczyć to spotkanie. Oba zespoły miały swoje sytuacje. Gospodarze zaliczyli strzał w słupek i poprzeczkę. My też mieliśmy swoje szanse, ale ciągle utrzymywał się bezbramkowy remis. W przerwie mówiliśmy sobie, że ciągle musimy być cierpliwi i to opłaciło się w samej końcówce – cieszy się Artur Bożyk, trener ekipy z Chełma.

I dodaje, że ta runda to duży sukces jego drużyny. – Teraz jest czas na radość dla wszystkich związanych z naszym klubem. Ciągle podchodzimy jednak do sytuacji z pokorą. Wiemy, że mamy swoje słabości i czeka nas dużo pracy, żeby je poprawić – dodaje szkoleniowiec biało-zielonych.

Spartakus Daleszyce – Chełmianka Chełm 0:2 (0:0)

Bramki: Banaszak (88), Kobiałka (90).

Chełmianka: Drzewiecki – Maliszewski. J. Niewęgłowski, Wołos, D. Niewęgłowski, Kompanicki, Kotowicz (55 Budzyński), Uliczny, Kobiałka, Pritulak, Banaszak.