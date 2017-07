Sponsor zostaje z Motorem Lublin

Perła i Motor współpracują już od wielu lat. Dzięki nowej umowie sponsorskiej ekipa z Lublina będzie mogła skupić się na walce o awans. – W nadchodzącym sezonie, tak jak dotychczas, będziemy wspierać starania piłkarzy Motoru Lublin o awans do II ligi. Wierzymy, iż dzięki m.in. naszej pomocy uda się poprowadzić drużynę do ligowego zwycięstwa – mówi Andrzej Rutkowski, dyrektor generalny Perła – Browary Lubelskie SA.

– Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z klubem. Doceniamy starania oraz wolę walki i zaangażowanie całego zespołu w to, aby Motor godnie reprezentował nasze miasto i sięgnął po upragniony przez wszystkich awans – dodaje dyrektor Rutkowski, który poinformował przy okazji, że mecze wyjazdowe zespołu trenera Marcina Sasala nadal będzie można oglądać na żywo w Perła Sport Pubie, który mieści się na Arenie Lublin. – Mam nadzieję, że rozpoczynający się za chwilę sezon przyniesie same pozytywne emocje, a jego zakończenie będziemy mogli uczcić jak zwykle naszą lubelską Perłą. Tym razem jednak już w II lidze.

Oczywiście zadowoleni z przedłużenia umowy z Perłą są także działacze żółto-biało-niebieskich. – Budujemy silną drużynę na nowy sezon i niezmiernie się cieszę, że znajdzie się w niej tak znakomity zawodnik jak Perła Browary Lubelskie. To dla naszego klubu bardzo pozytywna wiadomość. Dziękujemy za to, że zostaliśmy obdarzeni zaufaniem ze strony tak znakomitego partnera. Co ważne, Perła i Motor to dwie marki nierozerwalnie związane z Lublinem i powszechnie kojarzone z naszym miastem. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by nasza współpraca owocowała w postaci wielu obopólnych korzyści – mówi Leszek Bartnicki, prezes ekipy z Lublina.