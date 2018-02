Trzeci transfer Motoru. Kasolik wzmacnia defensywę

20-letni zawodnik jest wychowankiem Podbeskidzia Bielsko Biała. Jego nominalną pozycją jest prawa obrona, ale z racji znakomitych warunków fizycznych (193 cm) może występować również na środku defensywy. W barwach Soły przez dwa lata gry zagrał w 40 spotkaniach i zdobył 4 bramki. – Jestem zawodnikiem defensywnym, lubię grać agresywnie i nie unikam kontaktu z przeciwnikiem – przedstawia się Kasolik na oficjalnej stronie klubowej. – Dlatego staram się odważnie wchodzić w stałe fragmenty gry i próbować strzałów na bramkę – dodaje.

Po podpisaniu kontraktu z Motorem Kasolik odniósł się także do pamiętnego meczu lublinian przeciwko drużynie z Oświęcimia. Przypomnijmy, że faworyt do awansu przegrał tam aż 0:6. – Nie ukrywam, że bardzo „napinaliśmy się” wtedy na ten mecz, zresztą jak każdy w III lidze. Przyjeżdżał do nas Motor Lublin, zdecydowanie najsilniejsza drużyna tej grupy. Czy miałem w związku z tym spotkaniem wątpliwości, gdy zadzwonił prezes Bartnicki? Nie, mecz meczowi nierówny, Motor miał wtedy po prostu słabszy dzień, ale dalej aspiruje do awansu – opowiada Kasolik.

Nowy nabytek klubu z Lublina po raz pierwszy okazję do zaprezentowania swoich umiejętności będzie mieć już w sobotę. O 12:30 zespół trenera Marcina Sasala w Woli Chorzelowskiej zmierzy się z drugoligową Siarką Tarnobrzeg.

Kiedy na Motor?

Klub na swojej stronie internetowej poinformował również w jakich terminach będzie rozgrywać wiosną mecze na Arenie Lublin. Pierwsza okazja do dopingowania żółto-biało-niebieskich nastąpi już 10 marca o 17:30. Tego dnia lublinianie zagrają z Podhalem Nowy Targ i będą chcieli się zrewanżować za porażkę na wyjeździe. Z kolei ostatni mecz obecnego sezonu w roli gospodarza Motor zagra przeciwko Avii Świdnik.

Terminarz domowych meczów Motoru w rundzie wiosennej 2018:

Motor Lublin – Podhale Nowy Targ (10 marca sobota 17:30)

Motor Lublin – Resovia (24 marca, sobota 17:30)

Motor Lublin – Stal Rzeszów (31 marca sobota 15:30)

Motor Lublin – Unia Tarnów (14 kwietnia sobota 17:30)

Motor Lublin – Spartakus Daleszyce 25 kwietnia, środa 19)

Motor Lublin – Soła Oświęcim (5 maja, sobota 19)

Motor Lublin – Wisła Sandomierz (19 maja, sobota 19)

Motor Lublin – Wólczanka Wólka Pełkińska (30 maja środa 19)

Motor Lublin – Avia Świdnik ( 9 czerwca, sobota 17)