Trzy czerwone kartki, pomocnik w bramce, Avia znowu bez wygranej

Wydawało się, że żółto-niebiescy nie będą mieli problemów z rywalem. Szybko Wojciech Białek przymierzył w poprzeczkę, a w 20 minucie zawodnik gości Robert Sitarz wyleciał z boiska za kopnięcie Adama Nowaka. Mimo gry w przewadze drużyna Jacka Ziarkowskiego nie potrafiła jednak tego wykorzystać.

Tuż po zmianie stron Radosław Szmalec dośrodkowywał, ale piłka niesiona mocnym wiatrem zaskoczyła Adriana Wójcickiego i wylądowała w siatce. Avia rzuciła się do ataku i wreszcie w 66 minucie udało się wyrównać. Białek z rzutu wolnego znowu trafił w poprzeczkę, ale w odpowiednim miejscu znalazł się Mateusz Olszak i to on z bliska posłał futbolówkę do siatki. Niedługo później poprzeczka zatrzęsła się po drugiej stronie boiska. Znowu po rzucie wolnym, wykonywanym przez Macieja Załęckiego.

W samej końcówce faulowanemu przez rywala Wójcickiemu puściły nerwy, za co golkiper obejrzał czerwień. Damian Gil także wyleciał z boiska. Efekt? Spartakus kończył mecz w dziewiątkę, a między słupkami bramki świdniczan stanął... Sebastian Orzędowski. Wynik nie uległ już jednak zmianie i trener Ziarkowski znowu nie mógł być zadowolony z postawy swojego zespołu.

Avia Świdnik – Spartakus Daleszyce 1:1 (0:0)

Bramki: Olszak (66) – Szmalec (47).

Avia: Wójcicki – Wrzesiński (72 Młynarski), Jarzynka, Kołodziej (28 Szymala), Barański, Mroczek (62 Wołos), Orzędowski, Piekarski, Nowak (82 Maluga), Białek (74 Czułowski), Olszak.

Żółte kartki: Szymala, Piekarski, Białek (Avia).

Czerwone kartki: Wójcicki (85 min, za niesportowe zachowanie) – Sitarz (20 min, za faul), Gil (85 min, za drugą żółtą)

Sędziował: Tomasz Mroczek (Mielec). Widzów: 500.