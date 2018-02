W piątek mecz Motor - Radomiak. Napój energetyczny biletem wstępu

Kibice Motoru w końcu będą mieli okazję zobaczyć swoich pupili w akcji przy okazji sparingu. W piątek o godz. 17 na Arenie Lublin drużyna Marcina Sasala zmierzy się z Radomiakiem. Aby obejrzeć mecz trzeba będzie wybrać się do siedziby klubu i kupić napój energetyczny Motor Lublin Energy Drink. Koszt napoju, do którego zostanie dołączony darmowy bilet to tylko 3 zł.