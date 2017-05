Ajax - Manchester Utd. Stream online, transmisja w TV. Gdzie obejrzeć finał Ligi Europy?

Stawką tego spotkania będzie nie tylko trofeum, ale także możliwość gry w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że według wprowadzonych zasad zwycięzca Ligi Europy automatycznie zapewnia sobie możliwość udziału najbardziej prestiżowych rozgrywkach na Starym Kontynencie.

Ajax niedawno został wicemistrzem Holandii na mecie sezonu przegrywając wyścig po tytuł z odwiecznym rywalem Feyenoordem Rotterdam. A drugie miejsce w rozgrywkach Eredivisie oznacza, że amsterdamczycy wystąpią w kwalifikacjach do przyszłorocznej edycji Champions League. Natomiast „Czerwone Diabły” zakończyły sezon na odległym szóstym miejscu i tylko wygrana w Lidze Europy może spowodować, że ekipa Jose Mourinho zagra w Lidze Mistrzów.

Stawka spotkania jest więc podwójna. I oba zespoły doskonale zdają sobie z tego sprawę. Portugalski szkoleniowiec już na kilka dni przed finałem podgrzewał atmosferę i atakował rywali. – Myślę, że zespół nie powinien grać w dwóch różnych rozgrywkach w jednym sezonie. Jeśli nie dali rady zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, powinni wracać do domu i nie występować już w Europie. Liga Europy jest dla drużyn, które występują w niej od samego początku, tak jak my. Zajęliśmy piąte miejsce w lidze, dlatego się tutaj znaleźliśmy – powiedział w swoim stylu Mourinho.

Podopieczni Petera Bosza odpadli w ostatniej fazie kwalifikacji Ligi Mistrzów i właśnie o to pretensje do rywali ma portugalski szkoleniowiec. Ajax nie był faworytem rozgrywek, a mimo to dość niespodziewanie znalazł się w finale. Po drodze zresztą amsterdamczycy pokonali w 1/16 finału Legię Warszawa zwyciężając w dwumeczu 1:0. Potem zespół Bosza nabrał rozpędu i po niezwykle emocjonujących meczach ogrywał FC Kopenhagę, Schalke 04 i Olympique Lyon. Z kolei Manchester w pokonanym polu zostawił w fazie pucharowej Saint Etienne, FK Rostow i Celtę Vigo.

Choć na papierze faworytem potyczki jest zespół z Anglii mający w swoim składzie zdecydowanie głośniejsze nazwiska, to patrząc już na grę obu zespołów nie sposób go wskazać. Manchester w tym sezonie nie zachwyca i często bywa wręcz nudny, ale do bólu skuteczny. Z kolei Ajax gra ofensywnie, ale za taką grę nie raz zapłacił stratą kilku bramek.