AS Monaco – Juventus 0:2. Dwa gole Higuaina

Piłkarze z Turynu pokonali na wyjeździe drużynę Kamila Glika i są zdecydowanie bliżej awansu do finału Ligi Mistrzów, który w tym roku odbędzie się w Cardiff.

Mecz od początku toczył się w szybkim tempie. W pierwszych minutach inicjatywę przejęła Stara Dama. W 10 minucie po ładnym dośrodkowaniu Dani Alves zagrywał w kierunku Gonzalo Higuaina, ale ten nie sięgnął piłki głową. W odpowiedzi 2 minuty później głową uderzał Kylian Mbappe, ale w sam środek bramki. Młody Francuz przed kolejną szansą stanął w 16 minucie, ale tym razem jego strzał z powietrza instynktownie odbił Gianluigi Buffon. W 25 minucie w zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła do Higuaina, ale jego strzał okazał się bardzo niecelny. Jednak cztery minuty później Dani Alves kapitalnie zagrał futbolówkę piętą w polu karnym, a argentyński snajper płaskim strzałem pokonał Danijela Subasicia. W ostatnim kwadransie pierwszej połowy obie ekipy starały się stworzyć kolejne okazje, ale bramki już nie padły.

Tuż po przerwie gospodarze mogli doprowadzić do remisu. Bernardo Sliva podał do znajdującego się w polu karnym Radamela Falcao, ale Kolumbijczyk strzelił zbyt lekko i w dodatku prosto w interweniującego Buffona. W 54 minucie w dogodnej sytuacji znalazł się pomocnik Juventusu Claudio Marcihsio, ale przegrał pojedynek z Subasiciem. Pięć minut później goście zdobyli drugiego gola. Fatalną stratę w środku pola zanotował Bakayoko, po czym Alves wrzucił piłkę w pole karne, a Higuain ubiegając Glika wślizgiem wepchnął piłkę do bramki zespołu z Księstwa.

W ostatnich minutach gospodarze starali się zdobyć gola kontaktowego, ale ani Falcao, ani wprowadzony Valere Germain nie potrafili zaskoczyć tego wieczora Buffona i Stara Dama przed rewanżem na swoim stadionie jest w znakomitej sytuacji.

AS Monaco – Juventus Turyn (0:1)

Bramki: Higuain (29,59)

Żółte kartki: Fabinho – Bonucci, Marchisio, Chellini

AS Monaco: Subasić – Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe – B. Silva (81 Toure), Fabinho, Bakayoko (66 Moutinho), Lemar (67 Germain) – Falcao, Mbapp.

Juventus: Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Pjanić (89 Lemina), Marchisio (81 Rincon) – Alves, Dybala, Mandżukić – Higuain (77 Cuadrado).

Sędziował: Antonio Mateu Lahoz