Bayern – PSG 3:1. Rewanż Bawarczyków, gol Lewandowskiego

Los Colchoneros jechali na mecz z Chelsea Londyn z nożem na gardle. Piłkarze Diego Simeone musieli wygrać, a także liczyć na to, że Karabach Agdam z Jakubem Rzeźniczakiem w składzie sprawi niespodziankę w Rzymie. Po pierwszej, momentami bezbarwnej połowie gracze z Madrytu ruszyli do bardziej otwartych ataków. I w 56 minucie po dobrze bitym rzucie rożnym Fernando Torres zgrał piłkę głową na dalszy słupek, a akcję zamknął Saul Niguez i ekipa z Hiszpanii była na prowadzeniu. Jednak niemal dwadzieścia minut później Eden Hazard przeprowadził błyskotliwą akcję i zagrał piłkę w pole karne, a Stefan Savić skierował piłkę do własnej bramki. W końcówce oba zespoły miały jeszcze swoje okazje, ale wynik nie uległ zmianie. Tym samym najwięcej powodów do radości mieli gracze z Rzymu. Roma ograła zespół z Azerbejdżanu 1:0 po golu Diego Perottiego i wyprzedziła The Blues zajmując pierwsze miejsce w grupie C.

Mimo, że Bayern i Paris Saint Germain zapewniły sobie awans do fazy pucharowej już jakiś czas temu, to wtorkowe starcie wzbudzało duże zainteresowanie kibiców. Bawarczycy chcieli się bowiem zrewanżować za dotkliwą porażkę w Parku Książąt i wygrać przed własna publicznością. I już w 8 minucie gola na 1:0 zdobył niezawodny Robrt Lewandowski, a osiem minut przed przerwą na 2:0 trafił Corentin Tolisso. Paryżanie odpowiedzieli w 50 minucie za sprawą Kyliana Mbappe, ale w 69 minucie Tolisso trafił ponownie i trzy punkty zostały w Monachium.

Grupa A: Manchester United – CSKA Moskwa 2:1 (Romelu Lukaku 64, Marcus Rashford 66 – Alan Dzagojew 45) * Benfica Lizbona – FC Basel 0:2 (Elyounouss 5, Oberlin 65).

Mancheter United 6 15 12-3 FC Basel 6 9 11-5 CSKA Moskwa 6 9 8-10 Benfica 6 0 1-14

Grupa B: Bayern Monachium – PSG 3:1 (Robert Lewandowski 8, Corentin Tolisso 37, 69 – Kylian Mbappe 50) * Celtic – Anderlecht 0:1 (Jozo Simunović 62-samobójcza).

PSG 6 15 25-4 Bayern 6 15 13-6 Celtic 6 3 5-18 Anderlecht 6 3 2-17

Grupa C: Chelsea Londyn – Atletico Madryt 1:1 (Saul 56 – Stefan Savić 75-samobójcza) * AS Roma – Karabach Agdam 1:0 (Diego Perotti 53).

Roma 6 11 9-6 Chelsea 6 11 16-8 Atletico 6 7 5-4 Karabach 6 2 2-4

Grupa D: Olympiacos Pireus – Juventus Turyn 0:2 (Juan Cuadrado 15, Federico Bernardeschi 90) * FC Barcelona – Sporting Lizbona 2:0 (Paco Alcacer 59, Jeremy Mathieu 90-samobójcza).

Barcelona 6 14 9-1 Juventus 6 11 7-5 Sporting 6 7 8-9 Olympoacos 6 1 4-13