Arena Lublin po raz kolejny będzie dzisiaj gościć drużynę narodową. Tym razem na tym stadionie o godz. 18 odbędzie się mecz eliminacji do mistrzostw Europy do lat 21, w którym Polska zmierzy się z Litwą

Teraz polska „młodzieżówka” wraca do Lublina by pod wodzą nowego szkoleniowca – Czesława Michniewicza – zmierzyć się z Litwą. Obecny selekcjoner kadry do lat 21 jest doskonale znany kibicom w całym kraju. Michniewicz w przeszłości prowadził takie drużyny jak: Lech Poznań Jagiellonię Białystok, Pogoń Szczecin czy Zagłębie Lubin. Z „Miedziowymi” ma zresztą w swoim dorobku mistrzostwo kraju.

Polska reprezentacja wylądowała w Porcie Lotniczym Lublin (fot. PLL/Kaplus Krzysztof Wiśniewski)

Znanych nie zabraknie

Wśród zawodników powołanych na mecz z naszymi północnymi sąsiadami nie brakuje głośnych nazwisk. Najbardziej znanym zawodnikiem w kadrze jest Dawid Kownacki, grający obecnie we włoskiej Sampdorii Genua. Piłkarz był zresztą powołany przez trenera Adama Nawałkę do pierwszej reprezentacji, ale opuścił zgrupowanie i udał się do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie do meczu z Litwą przygotowywali się młodzieżowcy.

Oprócz niego w zespole znajduje się jeszcze trzech piłkarzy zza granicy. To Bartosz Kapustka z niemieckiego Freibuirga, a także w wspomniany już Grabara i Jan Bednarek z angielskiego Southampton. Ostatniego z wymienionych kibice na Lubelszczyźnie znają znakomicie. Bednarek grał już z orzełkiem na piersi na Arenie Lublin podczas zeszłorocznego Euro, a wcześniej przez rok był zawodnikiem grającego wówczas w Ekstraklasie Górnika Łęczna.

Bilety na mecz

Bilety wciąż są w sprzedaży. Kosztują 20 zł ( kategoria I - miejsca wzdłuż linii bocznych boiska) i 15 zł (kategoria II - za bramkami oraz w narożnikach trybun). Dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej: bilety.laczynaspilka.pl.

Dodatkowo od godz. 11 w kasach Areny Lublin. Będą czynne do rozpoczęcia drugiej połowy meczu.

Żeby kupić wejściówki, nie jest wymagana Karta Kibica PZPN, ale należy wcześniej zarejestrować się w portalu „Łączy Nas Piłka”.

Ważne informacje

- Kasy biletowe na stadionie będą otwarte o godz. 11.00 do rozpoczęcia drugiej połowy meczu.

- Bramy stadionu będą otwarte dla kibiców o godz. 16.00.

- Parkingi przy Arenie Lublin będą otwarte dla kibiców, ale pamiętajcie, że liczba miejsc jest ograniczona.

- Wjazd na parkingi zarówno od ul. Lubelskiego Lipca, jak i ul. Muzycznej.

- Na stadion kategorycznie nie można wnosić PARASOLI ‼️ Jeżeli boicie się deszczu, ubierzcie kurtki lub płaszcze przeciwdeszczowe.

- Początek meczu o godz. 18.00.