Juventus - Barcelona. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Juventus kontynuuje kapitalną serię zwycięstw na własnym stadionie, po raz ostatni przegrali na starcie poprzedniego sezonu z Udinese. Seria w Lidze Mistrzów trwa natomiast jeszcze dwa lata dłużej. Podopieczni Massimiliano Allegriego kolejne mistrzostwo Włoch mają niemal w kieszeni, ale na zwycięstwo w Lidze Mistrzów czekają już 21 lat, mimo że czterokrotnie docierali do finału. Tym razem bardzo trudne zadanie czeka ich już w ćwierćfinale. FC Barcelona pokonała Juve przed niespełna dwoma laty w finale Ligi Mistrzów. Zawodnicy Luisa Enrique dokonali niemożliwego w 1/8 finału, odrabiając czterobramkową stratę w spotkaniu z PSG. W Turynie będziemy mieli także polski wątek, ponieważ arbitrem głównym wtorkowego spotkania będzie Szymon Marciniak. Transmisja tego meczu dostępna w Canal+ lub canalplussport.pl.

Borussia Dortumund - AS Monaco transmisja w TV

Borussia Dortmund Łukasza Piszczka będzie walczyła dzisiaj z Monaco Kamila Glika o jak najkorzystniejszy rezultat w pierwszym spotkaniu, ponieważ na wyjazdach nie spisują się w tym sezonie najlepiej. Ekipa z Księstwa od połowy sezonu jest liderem Ligue 1, a w Lidze Mistrzów również radzi sobie bardzo dobrze, o czym boleśnie przekonał się Manchester City. To spotkanie można zobaczyć w nSport+.

Bayern Monachium - Real Madryt transmisja w TV

Bayern Monachium bez najmniejszych problemów poradził sobie z wyeliminowaniem Arsenalu Londyn w 1/8 finału, aplikując „Kanonierom” aż 10 bramek. Bawarczycy w obecnym sezonie zaliczyli tylko dwie poważne wpadki – w fazie grupowej Champions League przegrali z Rostowem, a w meczu ligowym z Hoffenheim. Bayern w sobotę aż 4:1 pokonał Borussię Dortmund. Jednak Real Madryt to zupełnie inny kaliber. Obrońcy tytułu także nie mieli większych problemów z awansem do ćwierćfinału, pokonując we wcześniejszej fazie SSC Napoli. W ostatni weekend, podczas głównego sprawdzianu przed wyjazdem do Monachium, Real zremisował przed własną publicznością z Atletico. Dużym problemem dla Hiszpanów mogą być kontuzje obrońców Varana i Pepe, z kolei zagrożony wykluczeniem za nadmiar kartek jest Sergio Ramos. Mecz pokaże Canal+ Sport.





Atletico Madryt - Leicester tramsmisja w TV

Szansą na uratowanie sezonu dla Atletico Madryt jest triumf w Lidze Mistrzów. Podopieczni Diego Simeone bardzo dobrze prezentowali się w fazie grupowej, przegrywając tylko kończący ten etap rozgrywek mecz z Bayernem. Leicester City był przez długi czas zagrożony spadkiem z Premier League. Ostatnie tygodnie są jednak dla nich niezwykle udane. Wyspiarze wygrali sześć meczów o stawkę: pięć w lidze angielskiej, a także rewanżowe starcie z Sevillą, które dało im nieoczekiwany awans do najlepszej ósemki w Champions League. To spotkanie pokaże Canal+ Sport.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów – wtorek, godz. 20.45: Borussia Dortmund – Monaco * Juventus – FC Barcelona; środa, godz. 20.45: Atletico Madryt – Leicester * Bayern Monachium – Real Madryt. Rewanże za tydzień.